Δήμας από Κυπαρισσία: "Το Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα είναι μέσα στις προτεραιότητες της κυβέρνησης" (βίντεο)

Ψηλά στα όσα συζητήθηκαν σήμερα κατά την επίσκεψη του υπουργού Υποδομών Χρίστου Δήμα στη Μεσσηνία ήταν αναπόφευκτα το θέμα του δρόμου Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα και της ανάγκης σύνδεσης της Ολυμπίας Οδού με τον αυτοκινητόδρομο του "Μορέα".

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στον χώρο του ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας ο κ. Δήμας για το συγκεκριμένο ζήτημα ανέφερε:

"Το Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα είναι μέσα στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, είναι κάτι το οποίο έχει ανακοινώσει και ο πρωθυπουργός. Όπως ξέρετε μέσα στο πλαίσιο της παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού έχει ξεκινήσει η διαβούλευση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς πρέπει να περάσει υποχρεωτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , άρα είναι ένα έργο το οποίο παραμένει κανονικά στις προτεραιότητες μας όπως έχουμε πει. Υπάρχει πρόταση, έχουν ολοκληρωθεί και οι περισσότερες μελέτες, κάθε πράγμα θα ανακοινωθεί στο χρόνο του".