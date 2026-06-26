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Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026 18:38

Δήμας από Κυπαρισσία: "Το Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα είναι μέσα στις προτεραιότητες της κυβέρνησης" (βίντεο)

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Δήμας από Κυπαρισσία: &quot;Το Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα είναι μέσα στις προτεραιότητες της κυβέρνησης&quot; (βίντεο)

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Ψηλά στα όσα συζητήθηκαν σήμερα κατά την επίσκεψη του υπουργού Υποδομών Χρίστου Δήμα στη Μεσσηνία ήταν αναπόφευκτα το θέμα του δρόμου Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα και της ανάγκης σύνδεσης της Ολυμπίας Οδού με τον αυτοκινητόδρομο του "Μορέα".

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στον χώρο του ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας ο κ. Δήμας για το συγκεκριμένο ζήτημα ανέφερε: 

"Το Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα είναι μέσα στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, είναι κάτι το οποίο έχει ανακοινώσει και ο πρωθυπουργός. Όπως ξέρετε μέσα στο πλαίσιο της παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού έχει ξεκινήσει η διαβούλευση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς πρέπει να περάσει υποχρεωτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , άρα είναι ένα έργο το οποίο παραμένει κανονικά στις προτεραιότητες μας όπως έχουμε πει. Υπάρχει πρόταση, έχουν ολοκληρωθεί και οι περισσότερες μελέτες, κάθε πράγμα θα ανακοινωθεί στο χρόνο του".

Κατηγορία Κυβέρνηση
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