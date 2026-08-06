Από τον Πόντιο Πιλάτο... στα «σπιτάκια» της ανακύκλωσης

«Μας πίεσαν αρκετά», δήλωσε ο δήμαρχος Καλαμάτας, εξηγώντας γιατί ο Δήμος δεν προχώρησε το 2021 στην προμήθεια των «σπιτιών ανακύκλωσης». Όπως είπε, επέλεξε να κατευθύνει τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις σε έργα υποδομής, όπως ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης, η δεξαμενή του Αγίου Ιωάννη Καρβούνη, τα φωτοβολταϊκά του Βιολογικού Καθαρισμού και άλλα αναγκαία έργα.

Αν αυτή ήταν η ορθή επιλογή για τον Δήμο Καλαμάτας, τότε προκύπτει ένα αναπόφευκτο ερώτημα κύριε δήμαρχε.

Γιατί το ίδιο σύστημα εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου;

Σήμερα, ο ίδιος άνθρωπος, δηλώνει ότι τα πρόστιμα δεν θα επιβαρύνουν ούτε τους Δήμους ούτε τους δημότες και ότι ίσως η καλύτερη λύση είναι «να τα πάρουν πίσω».

Αν, όμως, η καλύτερη λύση είναι να επιστραφεί ο εξοπλισμός, τότε ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την απόφαση της προμήθειάς του;

Ποιος αξιολόγησε ότι επρόκειτο για μια επένδυση προς όφελος των πολιτών; Και ποιος θα λογοδοτήσει για ένα έργο που σήμερα παρουσιάζεται ως αποτυχημένο;

Η αναφορά στις πιέσεις από εταιρείες δεν απαντά στα παραπάνω. Αντίθετα, δημιουργεί ακόμη περισσότερα ερωτήματα. Γιατί οι πιέσεις που απορρίφθηκαν στον Δήμο δεν απέτρεψαν την υλοποίηση του ίδιου μοντέλου στον ΦΟΔΣΑ;

Στη δημόσια ζωή οι πιέσεις είναι καθημερινό φαινόμενο. Η πολιτική ευθύνη, όμως, δεν κρίνεται από τις πιέσεις που δέχεται ένας αιρετός, αλλά από τις αποφάσεις που εγκρίνει και τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων.

Γι' αυτό η σημερινή επιχειρηματολογία θυμίζει την απολογία του Πόντιου Πιλάτου. «Δέχθηκα πιέσεις, αλλά εγώ δεν φέρω ευθύνη».

Όμως οι πολίτες δεν αναζητούν έναν Πόντιο Πιλάτο. Αναζητούν υπεύθυνους. Θέλουν να μάθουν ποιος αποφάσισε, ποιος ψήφισε, ποιος υπέγραψε και ποιος θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη για ένα έργο που σήμερα συνοδεύεται από σοβαρούς καταλογισμούς, ανενεργές εγκαταστάσεις και τη δημόσια παραδοχή ότι ίσως η καλύτερη λύση είναι να επιστραφούν, έστω και μεταχειρισμένα θα λέγαμε εμείς. Αλλά κύριε δήμαρχε που και σε ποιόν θα επιστραφούν. Αφού έκλεισε η εταιρεία.

Στη δημοκρατία όπως αναγνωρίζεται οι ευθύνες δεν επιστρέφονται μαζί με τα μηχανήματα. Αποδίδονται.