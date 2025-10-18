Ιδρυση σταθμού ΕΚΑΒ στην Ανατολική Πυλία ζητεί ο Μαντάς

Το κρίσιμο ζήτημα της υγειονομικής κάλυψης της Κορώνης και της ανατολικής Πυλίας, επαναφέρει με κοινοβουλευτική του ερώτηση ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ζητώντας ταυτόχρονα την άμεση ίδρυση και στελέχωση μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ στην περιοχή.

Αφορμή για την εκ νέου παρέμβαση του βουλευτή αποτέλεσε το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στο Χαρακοπιό, όπου ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της περιμένοντας ασθενοφόρο που κλήθηκε από την Καλαμάτα, γεγονός που —όπως επισημαίνει ο κ. Μαντάς— «ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο τις οδυνηρές συνέπειες της σημερινής πραγματικότητας».

Παρά τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του βουλευτή από το 2022 μέχρι σήμερα για τη δημιουργία πλήρως στελεχωμένου σταθμού ΕΚΑΒ στην Κορώνη, η περιοχή εξακολουθεί να καλύπτεται μόνο εποχικά και με περιορισμένα μέσα. Η διαδρομή των τουλάχιστον 45 λεπτών μέχρι το νοσοκομείο Καλαμάτας συνιστά χρόνο που υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι αποδεκτός. Με δεδομένο ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ίση πρόσβαση στην υγεία για όλους τους πολίτες, ο κ. Μαντάς ζητά από το υπουργείο πλήρη ενημέρωση σχετικά με τρία κεντρικά ζητήματα:

Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία ίδρυσης και στελέχωσης του μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ στην ανατολική Πυλία και το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Την άμεση διάθεση ασθενοφόρου και πληρωμάτων με προσωρινές επιχειρησιακές λύσεις, έως ότου ενεργοποιηθεί πλήρως ο σταθμός.

Την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΕΚΑΒ μετά το πρόσφατο τραγικό συμβάν και τα μέτρα που θα ληφθούν, ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.

Ο κ. Μαντάς υπογραμμίζει, τέλος, ότι η ανατολική Πυλία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιοχή «δευτερεύουσας προτεραιότητας», όταν μάλιστα διαθέτει μεγάλο πληθυσμό που αξίζει ίση και αξιοπρεπή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αλλά και συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες κατά τη θερινή περίοδο. Όπως τονίζει, η ανάγκη για μόνιμο σταθμό του ΕΚΑΒ, με σταθερό προσωπικό και πλήρη επιχειρησιακή επάρκεια, δεν αποτελεί πλέον διοικητικό ή οργανωτικό ζήτημα, αλλά κρίσιμο θέμα για όλους τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι δεν μπορούν να αισθάνονται ότι εξαρτώνται σε τόσο μεγάλο βαθμό από τα λεπτά καθυστέρησης μέχρι να φτάσει ένα ασθενοφόρο από την Καλαμάτα.