Μαντάς: “Ανάγκη παράτασης ισχύος οικοδομικών αδειών”

Για την ανάγκη παράτασης του χρόνου ισχύος χιλιάδων οικοδομικών αδειών, οι οποίες αν και καθ’ όλα νόμιμες, αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, είχε εποικοδομητική συνάντηση ο βουλευτής Περικλής Μαντάς με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά.

Το ζήτημα αφορά ιδιοκτήτες και επενδυτές που έχουν σε ισχύ οικοδομικές άδειες, ωστόσο λόγω προβλημάτων που δεν σχετίζονται με δική τους αμέλεια, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την παράταση που έχει δοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Οι αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αφορούν κυρίως σε δύο τομείς. Αφενός οφείλονται στις καθυστερήσεις στην αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που κατ’ επέκταση θέτουν σε δεινή θέση όσους έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και στις διοικητικές καθυστερήσεις λόγω αποφάσεων του ΣτΕ, διαδικασιών έκδοσης βεβαιώσεων όρων δόμησης, καθώς και προεγκρίσεων για αναθεώρηση αδειών από τις ΥΔΟΜ. Αφετέρου σχετίζονται και με την γενικευμένη έλλειψη τεχνικών συνεργείων στον κατασκευαστικό τομέα, καθώς και με τις σημαντικές αυξήσεις στο κόστος πρώτων υλών και βασικών εργασιών.

Ο κ. Μαντάς μετέφερε στον κ. Ταγαρά τις θέσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου για το ζήτημα, σημειώνοντας ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο απώλειας της ισχύος πολυάριθμων αδειών, ματαίωσης ιδιωτικών και επιχειρηματικών επενδύσεων, καθυστέρησης στην απορρόφηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων και υπονόμευσης της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο βουλευτής ζήτησε την παράταση της ισχύος των οικοδομικών αδειών έως τις 31/12/2026, προκειμένου να ολοκληρωθούν ώριμα τεχνικά έργα, να τονωθεί η οικοδομική δραστηριότητα, να ενισχυθεί η σταθερότητα της αγοράς και να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία προς όφελος της κοινωνίας.

Από την πλευρά του ο κ. Ταγαράς αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά και λεπτομερώς, ενώ επεσήμανε την κατ’ αρχήν θετική προδιάθεση του υπουργείου, αναγνωρίζοντας τις ευρύτερες συνέπειες και προεκτάσεις που υπάρχουν. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι σύντομα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο, με γνώμονα την ανάγκη αφενός για τήρηση των αναγκαίων αλλά και λειτουργικών κανόνων, αφετέρου για διευθέτηση του ζητήματος προς όφελος των πολιτών, των επενδυτών και της οικονομίας.