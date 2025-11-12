Ερώτηση βουλευτή Ελληνικής Λύσης: “Σοβαρό έλλειμμα κλινών στη φοιτητική εστία Καλαμάτας”

Το σοβαρό έλλειμμα κλινών στη φοιτητική εστία της Καλαμάτας, σε συνδυασμό με τη γενικότερη φθορά των υποδομών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, φέρνει στη Βουλή η βουλευτής Β’ Πειραιά με την Ελληνική Λύση Σοφία Ασημακοπούλου, με ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Η βουλευτής αναφέρει ότι η φοιτητική εστία διαθέτει μόλις 232 κλίνες για περίπου 5.000 φοιτήτριες και φοιτητές, αριθμός που δεν καλύπτει τις ανάγκες στέγασης, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα — από διαρροές και έλλειψη θέρμανσης έως απουσία ζεστού νερού.

Παράλληλα, σημειώνει ότι τα κτίρια του Πανεπιστημίου, κυρίως στον Αντικάλαμο, παραμένουν ασυντήρητα από το 1988, με το κεντρικό σύστημα ψύξης και θέρμανσης να μην λειτουργεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Η κ. Ασημακοπούλου ζητά να ενημερωθεί αν το υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες παρεμβάσεις για τη συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς και αν υπάρχει σχεδιασμός για την κατασκευή νέας φοιτητικής εστίας στην πόλη.