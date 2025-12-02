Στις πανηγυρικές εκδηλώσεις στο Πατριαρχείο ο Χρυσομάλλης

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και τις πανηγυρικές εκδηλώσεις για τα 1700 χρόνια από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας και την ιστορική επίσκεψη του Πάπα Λέοντα του ΙΔ’, καθώς και τη Θρονική Εορτή του Αποστόλου Ανδρέα, θεμελιωτή της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, παραβρέθηκε ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης.

Σε μια συνάντηση των δύο Προκαθήμενων υψηλού συμβολισμού, αναδείχθηκε η ανάγκη της ενότητας και των διαλόγου των δύο Εκκλησιών και καταδείχθηκε με τον καλύτερο τρόπο η σημασία που δίνει σε αυτό ο Πάπας Λέων, καθώς αφιέρωσε την πρώτη αποστολική του επίσκεψη εκτός Ιταλίας στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Εξαιρετικής σπουδαιότητας υπήρξε η στιγμή που ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων έψαλλαν μαζί το «Πιστεύω» στην αρχική του μορφή, όπως το όρισαν οι Άγιοι Πατέρες στην Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, χωρίς την αλλαγή που υιοθέτησε η Καθολική Εκκλησία, αναγνωρίζοντας έτσι το «Σύμβολο της Πίστεως» όπως το υιοθέτησε η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο Μεσσήνιος βουλευτής είχε την τιμή και ευλογία να συμμετάσχει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις στο Πατριαρχείο, που σηματοδότησαν μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές συναντήσεις των τελευταίων ετών, είχε δε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εξέχουσες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας, μεταξύ των οποίων ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος, ο μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ αλλά και ευεργέτες του Πατριαρχείου.