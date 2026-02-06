Μαντάς στη Βουλή για  μεταναστευτική πολιτική (βίντεο)

Την ανάγκη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στη μεταναστευτική πολιτική, με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής περιφέρειας και ειδικά της Μεσσηνίας, επεσήμανε ο βουλευτής Περικλής Μαντάς, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως τόνισε, για περιοχές όπως η Μεσσηνία – όπου ο πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση και ο τουρισμός αποτελούν βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας – η μεταναστευτική πολιτική δεν είναι θεωρητική άσκηση, αλλά κρίσιμος παράγοντας για τη λειτουργία της παραγωγής, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα ανέδειξε τέσσερα υπαρκτά και κρίσιμα ζητήματα που εμφανίζονται με ιδιαίτερη ένταση στη Μεσσηνία και σε άλλες αγροτικές περιοχές της χώρας:

• Οι μεγάλες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στις μετακλήσεις εργαζομένων, τόσο στις αρμόδιες υπηρεσίες όσο και στα προξενεία, που οδηγούν σε απώλεια καλλιεργητικών περιόδων, αγροτικού εισοδήματος και επενδυτικών ευκαιριών.

• Η σοβαρή έλλειψη εργατών γης, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος καλλιέργειας και θέτει σε δοκιμασία τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παραγωγής στη Μεσσηνία.

• Η διοικητική πολυδιάσπαση και η δυσκολία ουσιαστικού ελέγχου και συντονισμού των υπηρεσιών στο πεδίο, που δημιουργεί διαφορετικές ταχύτητες και ανισότητες στην εφαρμογή της πολιτικής από περιοχή σε περιοχή.

• Η περιορισμένη ενεργοποίηση των διακρατικών συμφωνιών νόμιμης μετανάστευσης, οι οποίες δεν μεταφράζονται σε πραγματικές και οργανωμένες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής οικονομίας σε εργατικό δυναμικό.

Ζητήματα που, όπως επισήμανε, δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται με αποσπασματικές λύσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Μαντά, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς διαμορφώνει ένα πιο λειτουργικό, αξιόπιστο και ελεγχόμενο πλαίσιο νόμιμης μετανάστευσης, με λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφή χρονικά όρια. Παράλληλα, ο βουλευτής Μεσσηνίας ανέδειξε τις τρεις βασικές αρχές που διέπουν τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης:

• Αυστηρότητα απέναντι στην παράνομη είσοδο και τη δράση κυκλωμάτων, χωρίς ανοχή στην παρανομία.

• Πλήρης ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός των διαδικασιών, ώστε το κράτος να λειτουργεί με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

• Στοχευμένη κάλυψη των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας, με έμφαση στην ελληνική περιφέρεια και σε παραγωγικούς νομούς όπως η Μεσσηνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μαντάς τόνισε ότι η επιλογή της νόμιμης μετανάστευσης με κανόνες αποτελεί συνειδητή πολιτική στάση ευθύνης από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία διαμορφώνει ένα ισχυρό κράτος με σαφή όρια, που ελέγχει και εφαρμόζει τον νόμο, προστατεύοντας ταυτόχρονα τόσο την κοινωνική συνοχή όσο και την αγορά εργασίας. Αντίθετα, επεσήμανε ότι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης οδηγούν σε πολιτικές ασάφειας και χαλαρότητας, με λιγότερους ελέγχους και θολά όρια ανάμεσα στο νόμιμο και το παράνομο, πολιτικές που τελικά πλήττουν την περιφέρεια, τους εργαζόμενους και τους ίδιους τους μετανάστες, τροφοδοτώντας την ανομία και την παραοικονομία.

Κλείνοντας, ο βουλευτής Μεσσηνίας σημείωσε ότι το δίλημμα είναι ξεκάθαρο: νόμιμη μετανάστευση με κανόνες, έλεγχο και αποτελεσματικότητα ή παρανομία χωρίς όρια και χωρίς κράτος. «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το πρώτο και το κάνει πράξη, με πολιτικές που δίνουν πραγματικές λύσεις στη Μεσσηνία και σε ολόκληρη τη χώρα», κατέληξε.