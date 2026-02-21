Μαντάς: Ζητεί φορολογικές διευκολύνσεις για τους πληγέντες από τις πλημμύρες

Την άμεση λήψη μέτρων αναστολής των φορολογικών υποχρεώσεων για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των περιοχών της Μεσσηνίας που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες, ζητεί ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, με ερώτησή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Όπως σημειώνει ο βουλευτής, τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων, κατολισθήσεις και σημαντικές ζημιές σε κατοικίες, επαγγελματικές εγκαταστάσεις, αποθηκευτικούς χώρους, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και βασικές υποδομές. Σε πολλές περιοχές η πρόσβαση σε επιχειρήσεις και καλλιέργειες κατέστη προσωρινά αδύνατη, με αποτέλεσμα την αναστολή ή τον δραστικό περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας και την επιβάρυνση νοικοκυριών που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένες δαπάνες αποκατάστασης υπό συνθήκες μειωμένου εισοδήματος.

Ο κ. Μαντάς επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις των πλημμυρών εκτείνονται πέρα από το άμεσο κόστος των υλικών ζημιών, επηρεάζοντας σημαντικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και την ικανότητά τους να εκπληρώσουν τις συμβατικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ειδικά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που αποτελούν βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο για τη βιωσιμότητά τους.

Είναι γεγονός επίσης ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, η Πολιτεία έχει εφαρμόσει μηχανισμούς φορολογικής διευκόλυνσης, όπως παράταση της καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων και μη επιβολή τόκων και προσαυξήσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μαντάς ζητά την άμεση ενεργοποίηση αντίστοιχων μέτρων για τις πληγείσες περιοχές της Μεσσηνίας, ώστε να δοθεί χρόνος προσαρμογής και επανεκκίνησης στους πληγέντες, διασφαλίζοντας την παραγωγική και κοινωνική συνοχή της περιοχής.

Το αίτημα αυτό του Μεσσήνιου βουλευτή εντάσσεται στην ανάγκη για έμπρακτη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων σε στιγμές κρίσης, ώστε η Μεσσηνία να ανακάμψει γρήγορα, διατηρώντας παράλληλα τη δυναμική της οικονομίας και της κοινωνίας που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.