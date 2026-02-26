Μαντάς: “Εξοντωτικό πρόστιμο σε χαμηλοσυνταξιούχους με μικρή αγροτική δραστηριότητα”

Παράλληλα ζητά να υπάρξουν άμεσα διορθωτικές αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο. Όπως επισημαίνει ο Μεσσήνιος βουλευτής, η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα της Πολιτείας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ρύθμιση δημιουργεί σοβαρά ζητήματα αναλογικότητας, όταν εφαρμόζεται σε χαμηλοσυνταξιούχους που διατηρούν παράλληλα μικρή αγροτική δραστηριότητα με ετήσιο εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ. Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι συνταξιούχοι αυτοί, παρότι απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή εισφορών, σε περίπτωση που δεν δηλώσουν την απασχόλησή τους στον e-ΕΦΚΑ – για καθαρά πληροφοριακούς λόγους – κινδυνεύουν με την επιβολή προστίμου ύψους δώδεκα (12) μηνιαίων συντάξεων. Στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται κυρίως ηλικιωμένοι κάτοικοι της περιφέρειας – μεταξύ αυτών και πολλοί Μεσσήνιοι – οι οποίοι διατηρούν λίγες δεκάδες ελαιόδεντρα ή μικρές οικογενειακές καλλιέργειες, με ελάχιστη ή ακόμη και μηδενική παραγωγή ορισμένες χρονιές, προκειμένου να καλύψουν βασικές οικογενειακές ανάγκες. Στις περιπτώσεις αυτές: Δεν προκύπτει εισφοροδοτική υποχρέωση. Δεν υφίσταται ζημία για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Τα σχετικά εισοδήματα δηλώνονται κανονικά στη φορολογική διοίκηση. Παρ’ όλα αυτά, η παράλειψη δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ μπορεί να οδηγήσει σε εξοντωτικές κυρώσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δυσανάλογες ως προς τη βαρύτητα της παράλειψης, αλλά και κοινωνικά άδικες, αφού αφορούν ουσιαστικά υπερήλικες συμπολίτες μας με περιορισμένη ψηφιακή εξοικείωση. Με την ερώτησή του, ο κ. Μαντάς ζητά από το υπουργείο Εργασίας: Να επανεξεταστεί το ύψος του προστίμου στις περιπτώσεις αγροτικού εισοδήματος κάτω των 10.000 ευρώ. Να προβλεφθεί προειδοποιητικός μηχανισμός συμμόρφωσης πριν την επιβολή της κύρωσης.

Να εξεταστεί η διαλειτουργικότητα με την ΑΑΔΕ, ώστε για εισοδήματα που ήδη δηλώνονται φορολογικά να αποφεύγονται δυσανάλογες κυρώσεις για παραλείψεις καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα. Όπως τονίζει ο κ. Μαντάς, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια. Δεν μπορεί όμως να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο τον συστηματικό παραβάτη και τον χαμηλοσυνταξιούχο της υπαίθρου, ειδικά αυτόν που διατηρεί λίγες ελιές για την οικογένειά του και προσπαθεί απλώς να συμπληρώσει ένα ήδη περιορισμένο εισόδημα.