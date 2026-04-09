Επίσκεψη Λαμπρόπουλου στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που νοσηλεύεται στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, επισκέφτηκαν εν όψει Πάσχα, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος.

Εκεί τους υποδέχθηκε ο διοικητής του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, ταξίαρχος Γιάννης Ζάγκας, καθώς και μέλη της διοίκησης και προσωπικό του νοσοκομείου.

Στους νοσηλευόμενους αστυνομικούς προσέφεραν συμβολικά δώρα και τους ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση, ενώ ενημερώθηκαν από τους θεράποντες ιατρούς για την κατάσταση της υγείας τους.

Τον υφυπουργό και τον αρχηγό συνόδευαν ο Β’ υπαρχηγός του σώματος, αντιστράτηγος Γιάννης Σκούρας και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου, υποστράτηγος Γιώργος Πουλιάνος.