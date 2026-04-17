Ο Λαμπρόπουλος για τα 21 χρόνια από τις εξαγγελίες για Τρίπολη - Καλαμάτα

«Η Μεσσηνία με αυτό το δρόμο βγήκε από την απομόνωση, αναπτύσσεται και προοδεύει», επισημαίνει στην παρέμβασή του ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, με αφορμή τη συμπλήρωση 21 ετών από την ανακοίνωση της κατασκευής του οδικού άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα και της περιφερειακής οδού της πόλης.

Αναλυτικά η παρέμβασή του Κ. Λαμπρόπουλου : «Συμπληρώθηκαν είκοσι ένα χρόνια από την 12η Απριλίου 2005, όταν ως υφυπουργός Άμυνας και βουλευτής Μεσσηνίας, μαζί με τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γεώργιο Σουφλιά, ανακοινώσαμε στην Καλαμάτα την απόφαση για την κατασκευή του δρόμου Τρίπολης – Καλαμάτας, συμπεριλαμβανομένης και της περιφερειακής της πόλης.

Παρουσία των τοπικών αρχών και των μέσων ενημέρωσης του νομού, ο Γεώργιος Σουφλιάς τότε έδωσε δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τα οδικά έργα της Πελοποννήσου που αφορούσαν και τη Μεσσηνία.

Όπως για τη σήραγγα Ραψομμάτι, για τις τέσσερις γέφυρες στο Παραδείσια – Τσακώνα, για το Τρίπολη – Καλαμάτα μαζί με το Λεύκτρο – Σπάρτη, τον περιμετρικό της Καλαμάτας, που υποσχέθηκε τη χρηματοδότηση της μελέτης, και το Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Καλαμάτα, που ατυχώς μετά από προσφυγή κάποιων ακυρώθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2010.

Στη συνέχεια, την 31-1-2007, υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΜΟΡΕΑΣ” η σύμβαση παραχώρησης “Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη”.

Η σύμβαση παραχώρησης κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με το άρθρο πρώτο του Ν.3559/2007, με ημερομηνία έναρξης την 3-3-2008.

Το τμήμα του αυτοκινητόδρομου από την Τρίπολη μέχρι τη Θουρία παραδόθηκε τμηματικά από τα έτη 2010 έως τον Ιούλιο του 2012.

Η περιμετρική οδός της Καλαμάτας, με βάση τα τεύχη δημοπράτησης, δημοπρατήθηκε το έτος 2006 και ακολούθως υποβλήθηκε η προσφορά του αναδόχου/παραχωρησιούχου.

Οι εργασίες κατασκευής εκκίνησαν τον Ιούλιο του 2011 και περατώθηκαν την 12-12-2016.

Για την κατάληψη των αναγκαίων εκτάσεων και την κατασκευή της περιμετρικής της Καλαμάτας κηρύχθηκαν οι από 25-7-2006 και 19-9-2006 αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.

Έτσι σήμερα απολαμβάνουμε ολοκληρωμένο τον οδικό άξονα Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα μαζί με την περιφερειακή.

Η Μεσσηνία με αυτό το δρόμο βγήκε από την απομόνωση, αναπτύσσεται και προοδεύει.

Η Καλαμάτα είναι πλέον κοντά στην Αθήνα και έχει γίνει τουριστικός προορισμός.

Ο αυτοκινητόδρομος Τρίπολης – Καλαμάτας ξεκίνησε να κατασκευάζεται και δόθηκε στην κυκλοφορία πριν από αυτόν της Κορίνθου – Πατρών, ενώ το “Πάτρα – Πύργος” δόθηκε μόλις το 2025.

Σήμερα, με εντατικούς ρυθμούς, προχωρούν οι εργασίες κατασκευής του επίσης σημαντικού οδικού άξονα από την Καλαμάτα μέχρι τη Μεθώνη, για τον οποίο μαζί με τον Γιώργο Σουφλιά ξεκινήσαμε τις διαδικασίες των μελετών το 2006.

Προχωράμε και τον επόμενο στόχο που είναι ο δρόμος από την Τσακώνα μέχρι τον Πύργο.»