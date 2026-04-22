Mέτρα στήριξης των πατατοπαραγωγών ζητεί ο Χαρίτσης

“Σε οριακή κατάσταση οι πατατοπαραγωγοί της Μεσσήνης. Απαιτούνται άμεσα μέτρα στήριξης και ρύθμισης της αγοράς”, τονίζουν οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης και Ξάνθης, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, σε ερώτησή τους προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς.

Με την ερώτηση που συνυπογράφουν άλλοι πέντε βουλευτές του κόμματος, ζητείται η άμεση λήψη μέτρων στήριξης και ρύθμισης της αγοράς.

Ο Αλ. Χαρίτσης και οι άλλοι βουλευτές της Νέας Αριστεράς επισημαίνουν ότι “η φετινή καλλιεργητική περίοδος εξελίσσεται ιδιαίτερα δύσκολη για τους παραγωγούς, καθώς οι αποδόσεις είναι μειωμένες, ενώ οι τιμές παραγωγού παραμένουν χαμηλές και δεν καλύπτουν το αυξημένο κόστος παραγωγής”. Και τονίζουν ότι “παρά την εξαιρετική ποιότητα του προϊόντος, πολλοί παραγωγοί κάνουν λόγο για μια ζημιογόνα χρονιά. Την ίδια στιγμή, το κόστος για λιπάσματα, ενέργεια, καύσιμα και εργατικά έχει αυξηθεί σημαντικά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα, σύμφωνα με καταγγελίες παραγωγών, η προσπάθεια συνεννόησης μεταξύ παραγωγών και τυποποιητών για τον καθορισμό σταθερής τιμής δεν τηρήθηκε, με αποτέλεσμα να σημειωθεί νέα πτώση στις τιμές διάθεσης του προϊόντος”.

Οι βουλευτές σημειώνουν, επίσης, την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων στις εισαγωγές πατάτας από τρίτες χώρες, καθώς, όπως αναφέρουν, “η απουσία ουσιαστικών ελέγχων δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των εγχώριων παραγωγών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η συνεχής συρρίκνωση της καλλιέργειας στην περιοχή, καθώς από περίπου 2.500 στρέμματα των προηγούμενων ετών σημαντικό μέρος έχει ήδη εγκαταλειφθεί. Την ίδια ώρα, καταγράφεται μεγάλη απόκλιση μεταξύ της τιμής παραγωγού και της τελικής τιμής στο ράφι, γεγονός που επιβαρύνει δυσανάλογα τους παραγωγούς χωρίς να απολαμβάνουν το αντίστοιχο οικονομικό όφελος”.

Με την ερώτησή τους προς τον αρμόδιο υπουργό, οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς ζητούν να ενημερωθούν, μεταξύ άλλων, “για τα άμεσα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη του εισοδήματος των πατατοπαραγωγών, για τον σχεδιασμό κάλυψης μέρους του αυξημένου κόστους παραγωγής, για τους ελέγχους στις εισαγωγές πατάτας από τρίτες χώρες, καθώς και για τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν, ώστε να μειωθεί η ψαλίδα μεταξύ τιμής παραγωγού και τιμής καταναλωτή”.

Παράλληλα, ζητείται “να παρουσιαστεί ο συνολικός σχεδιασμός του υπουργείου για την αποτροπή της περαιτέρω συρρίκνωσης της καλλιέργειας πατάτας και τη στήριξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας στη Μεσσηνία”.