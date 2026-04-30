Αυξάνονται οι θέσεις νέων γιατρών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Όπως ενημέρωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης το βουλευτή Μίλτο Χρυσομάλλη στο προσυνέδριο του κόμματος στο Ναύπλιο, αποφάσισε να προκηρύξει το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων Παθολόγων για το Νοσοκομείο Καλαμάτας, αυξάνοντας τον αρχικό αριθμό κατά 2, ήτοι συνολικά 5 θέσεις Επιμελητή Β’ Εσωτερικής Παθολογίας. Παράλληλα, έκανε δεκτό και το αίτημά του Μίλτου Χρυσομάλλη για την προκήρυξη ακόμα 1 θέσης Επιμελητή Α’ για την Αιμοδοσία του Νοσοκομείου Καλαμάτας, αυξάνοντας έτσι συνολικά σε 16 τις προκηρυσσόμενες θέσεις για την Καλαμάτα.

«Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αποδεικνύει εμπράκτως το ενδιαφέρον του για τις νοσηλευτικές μονάδες της Μεσσηνίας, με την απόφασή του για την προκήρυξη του συνόλου των κενών για την Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας και την συμπληρωματική προκήρυξη 1 ακόμα θέσης για την κάλυψη της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου, έπειτα από αίτημά μου. Δεν μπορώ παρά να τον ευχαριστήσω θερμά για μια ακόμα φορά! Η Μεσσηνία στην προκήρυξη αυτή φθάνει τις 21 προκηρυσσόμενες θέσεις, τον μεγαλύτερο αριθμό έως σήμερα. Ελπίζω τα πολύ σημαντικά κίνητρα που προσφέρει ο χαρακτηρισμός των δύο νοσοκομείων ως Άγονα Α’, να φέρει υποψήφιους ιατρούς, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των θέσεων. Η προσπάθειά μας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους συμπολίτες μας θα συνεχίσει αθόρυβα. Γιατί το καθήκον του βουλευτή δεν είναι να λειτουργεί ως αγγελιοφόρος, είναι να γνωρίζει τις ανάγκες και τα προβλήματα του τόπου του και παράλληλα να επιδιώκει την επίλυσή τους με τον κατάλληλο τρόπο», σημείωσε ο Μίλτος Χρυσομάλλης.