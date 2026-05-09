Ερώτηση Χαρίτση για την κατάργηση του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ»

“Αιφνιδιαστική λήξη του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» - Η προχειρότητα της κυβέρνησης θέτει σε κίνδυνο τους δικαιούχους και τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας”, τονίζει σε ερώτησή του προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

Την ερώτηση συνυπογράφει σύσσωμη η Κ.Ο. του κόμματος.

Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς τονίζουν ότι “7.000 δικαιούχοι βρίσκονται στον «αέρα» μην προλαβαίνοντας να ανταποκριθούν στην νέα ασφυκτική προθεσμία για την υπογραφή του δανείου και διαμαρτύρονται έντονα για την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατά 3 μήνες νωρίτερα από την ορισθείσα με την υπ’ αρ. 200108 ΕΞ 2025/18-11-2025 ΚΥΑ. Για όσους δε, βρίσκονται στην τελική ευθεία οι τράπεζες ζητούν την προσκόμιση των συμβολαίων αγοράς εντός ασφυκτικών περιθωρίων λίγων ημερών”.

Επισημαίνουν πως “την ίδια στιγμή, οι ίδιες τράπεζες δηλώνουν ότι δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν

ότι το δάνειο θα συμβασιοποιηθεί εμπρόθεσμα, με αποτέλεσμα η εναλλακτική για τους δικαιούχους να είναι είτε να μην προχωρήσουν σε αγορά του ακινήτου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα έξοδα, στα οποία έχουν ήδη προχωρήσει (αμοιβές δικηγόρων, μηχανικών κ.ά.) είτε να προχωρήσουν στη σύναψη συμβολαίου αγοράς με δάνειο εκτός προγράμματος και δυσμενέστερους όρους”.

Ο Αλ. Χαρίτσης και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς παρατηρούν ότι “ενδεικτικό της στρεβλής και ασυνεπούς κυβερνητικής πολιτικής είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, σημαντικά λιγότερα από τον διακηρυχθέντα στόχο των 20.000, ενώ από τον συνολικό προϋπολογισμό των 2 δισ. ευρώ του προγράμματος η αξία των εγκεκριμένων δανείων ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 1,617 δισ. ευρώ και με την αιφνιδιαστική πρόωρη λήξη είναι άγνωστη η τύχη των υπολειπόμενων πόρων ύψους 318 εκ. ευρώ”.

Τέλος, ρωτούν τους αρμόδιους υπουργούς: “1. Πώς δικαιολογείται η αιφνιδιαστική ανακοίνωση για πρόωρη λήξη του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» ενώ στην υπ’ αρ. 200108 ΕΞ 2025/18-11-2025 (ΦΕΚ Β΄6214) ΚΥΑ ως καταληκτική ημερομηνία σύναψης δανεισμού ορίζεται η 31/8/2026 και πώς ανακοινώνεται νέα ημερομηνία χωρίς να γίνεται αναφορά σε τροποποίηση της εν λόγω ΚΥΑ; 2. Για ποιους λόγους αποφασίστηκε η πρόωρη λήξη του προγράμματος, προκειμένου να εγκριθεί η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση των ερωτώμενων υπουργών; Ποιος ήταν ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού για

το σχετικό ορόσημο; Υφίσταται κίνδυνος απώλειας πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας; 3. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για την προστασία των 7.000 δικαιούχων που με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον «αέρα»; 4. Θα αξιοποιηθεί το σύνολο των πόρων των 2 δισ. ευρώ του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» ή θα υπάρξουν απώλειες; 5. Υπάρχει σχεδιασμός για νέο Πρόγραμμα που θα προσανατολίζεται στην

παραγωγή νέων κατοικιών; 6. Πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει κενό στη στεγαστική πολιτική τα επόμενα χρόνια; 7. Τι αφορά η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης συνολικά; Για πόσους πόρους υπάρχει κίνδυνος απώλειας, πόσα ορόσημα κινδυνεύουν να μην υλοποιηθούν και τι μεταφορές πόρων σχεδιάζονται;”.