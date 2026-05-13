Μίλτος Χρυσομάλλης για το Μιναγιώτικο Φράγμα: “Μια χαμένη μεγάλη ευκαιρία για τη Μεσσηνία”

«Η απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του έργου της κατασκευής και λειτουργίας του Μιναγιώτικου Φράγματος αποτελεί μια χαμένη μεγάλη ευκαιρία για τη Μεσσηνία, τον πρωτογενή της τομέα και τον Πύλιο αγρότη. Είναι γεγονός ότι υπήρχε αρκετός χρόνος από το 2021 που εξαγγέλθηκε το έργο μέχρι και τον Ιούνιο του 2026, που ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την υλοποίηση των έργων του ΤΑΑ, προκειμένου να έχει κατασκευαστεί. Με δεδομένο ότι προσωρινός ανάδοχος είχε ανακηρυχθεί ήδη από το Νοέμβριο του 2024, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι όλα πήγαν καλώς μέχρι σήμερα. Υπήρξαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αναζητηθούν οι λόγοι γιατί το έργο δεν ξεκίνησε εγκαίρως.

Δεν ήταν ασφυκτική η προθεσμία του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως κάποιοι επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν ως δικαιολογία. Αντιθέτως ήταν πλήρως ρεαλιστική και γι’ αυτό πρέπει να αναζητούν ευθύνες για τη μη υλοποίηση του έργου. Από την άλλη, η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ένταξη του έργου σε Ειδικό Πρόγραμμα ΣΔΙΤ με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση που στηρίζεται στο ΠΔΕ, μας κάνει συγκρατημένα αισιόδοξους για την τύχη του. Το ΠΔΕ όμως υπόκειται συχνά σε αναθεωρήσεις, ειδικά όταν οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλάζουν τις προτεραιότητες του Προϋπολογισμού. Επιπλέον, η σχετική Υπουργική Απόφαση που προσδιορίζει τη νέα διαδικασία για τα έργα που απεντάσσονται από το ΤΑΑ, ορίζει ρητώς ότι το σύνολο της διαθέσιμης δαπάνης για το ΣΥΝΟΛΟ των έργων είναι 600 εκατομμύρια ευρώ, που θα κατανεμηθεί αφού πρώτα εκδοθεί απόφαση κατανομής πόρων από τον αρμόδιο υπουργό, και εν συνεχεία υποβληθεί ΝΕΑ πρόταση για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου κατά την Προγραμματική Περίοδο 2026-2030.

Σημειώνεται ότι στην απόφαση αναφέρονται 7 αναπτυξιακοί στόχοι και 30 προτεραιότητες που περιλαμβάνουν πολλαπλάσια έργα προς ένταξη και χρηματοδότηση. Τίποτα, επομένως, δεν προϋποθέτει με ασφάλεια ότι η χρηματοδότηση για την κατασκευή και λειτουργία του Μηναγιώτικου φράγματος είναι απόλυτα εξασφαλισμένη, έως την ολοκλήρωση του έργου. Δυστυχώς, για εμάς στη Μεσσηνία η εμπειρία από την κατασκευή των δικτύων του Φιλιατρινού φράγματος δεν μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για την έγκαιρη υλοποίηση του Μηναγιώτικου και αυτό τόνισα και πρόσφατα αρμοδίως. Τέλος, ευελπιστώ ότι η κατασκευή και η λειτουργία του Μηναγιώτικου φράγματος ως έργου ΣΔΙΤ με πόρους του ΠΔΕ δεν θα επιφέρει μελλοντικά και στο βάθος της 25ετίας καμία επιβάρυνση για τους αγρότες της Πυλίας, με τη μορφή τελών χρήσης. Εύχομαι οι ανησυχίες μου να διαψευστούν και όλα να προχωρήσουν ομαλώς.

Επειδή όμως θέλω να κοιτώ τους συμπολίτες μου στα μάτια και να είμαι πάντοτε ειλικρινής απέναντί τους, με σεβασμό στους Μεσσήνιους αγρότες και τις πολλαπλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην παραγωγή, σήμερα δεν πανηγυρίζω με τις εξαγγελίες για την ένταξη του Μηναγιώτικου στο ΠΔΕ, αντίθετα παραμένω ιδιαίτερα ανήσυχος. Η εξέλιξη της πορείας κατασκευής του Μηναγιώτικου φράγματος αλλά και του αρδευτικού δικτύου του Φιλιατρινού, που το έχουμε μάλλον «ξεχάσει», είναι κρίσιμη για την αγροτική παραγωγή της Μεσσηνίας και δεν χωρούν πλέον άλλες καθυστερήσεις. Είναι δύο εμβληματικά έργα που η Μεσσηνία δεν έχει την πολυτέλεια να μην έχει, δεν έχει την πολυτέλεια ο Φιλιατρινός και ο Πύλιος αγρότης να στερείται άρδευσης σε μια εποχή υψηλού κόστους παραγωγής και κλιματικής κρίσης».