Χαρίτσης: “Κυβερνητική αδιαφορία για επαναλειτουργία σιδηρόδρομου”

“Θα υπάρξει επιτέλους πολιτική βούληση κι ένας σοβαρός σχεδιασμός για την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου στη Μεσσηνία;”, ρωτάει την κυβέρνηση ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, με ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, επικρίνοντας “την κυβερνητική αδιαφορία για το κρίσιμο ζήτημα της επαναλειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου στην Μεσσηνία”.

Όπως επισημαίνει στην ερώτησή του ο Βουλευτής αναφερόμενος στο γεγονός ότι δρομολογείται μελέτη σκοπιμότητας για την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου στη Μεσσηνία, σε επίπεδο προαστιακού (Καλαμάτα – Μεσσήνη – Διαβολίτσι), ο Αλ. Χαρίτσης επισημαίνει πως “αν και μια τέτοια εξέλιξη είναι αναμφισβήτητα θετική, οι συνεχείς παλινωδίες και η παντελής έλλειψη συγκεκριμένης πολιτικής από την κυβέρνηση της ΝΔ δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού και απαιτούν ξεκάθαρες απαντήσεις και δεσμεύσεις εκ μέρους του αρμόδιου υπουργού”.

Τονίζει ότι “η κυβερνητική στάση τα τελευταία χρόνια είναι ενδεικτική της έλλειψης στρατηγικής και πολιτικής βούλησης για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στην Πελοπόννησο, που βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας”.

Υπενθυμίζει, επίσης, ότι “στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (2019) η σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα περιγράφεται ρητά ως έργο στρατηγικής σημασίας και προβλέπεται η εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης σκοπιμότητας έως το 2027 για την κανονικοποίηση της υφιστάμενης γραμμής, την ηλεκτροκίνηση και τη σηματοδότηση ώστε να συνδεθεί η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος με το κύριο δίκτυο του ΟΣΕ και το ευρωπαϊκό δίκτυο”

Και προσθέτει ότι “ενώ τον Νοέμβριο του 2022 συγκροτήθηκε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιτροπή με αντικείμενο το ανενεργό δίκτυο της Πελοποννήσου και τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων ως προς τις στρατηγικές επιλογές κυρίως για το νότιο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, αίφνης τον Σεπτέμβριο του 2025 το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) δημοσιεύει για λογαριασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύο διακηρύξεις την οριστική κατάργηση ουσιαστικά της σιδηροδρομικής γραμμής Μέγαρα – Κόρινθος και Κόρινθος – Καλαμάτα, και τη μετατροπή της σε ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο”.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας σημειώνει χαρακτηριστικά πως “στην επίκαιρη ερώτησή μου περί οριστικής κατάργησης του σιδηροδρομικού δικτύου στην Πελοπόννησο, ο τότε αρμόδιος υπουργός κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο ως «πολυτέλεια», δηλώνοντας ρητά ότι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι το ενεργό

σιδηροδρομικό δίκτυο και όχι η επαναλειτουργία του σιδηρόδρομου στην Πελοπόννησο”. Και συμπληρώνει ότι “χαρακτηριστικό δε, της όλης κυβερνητικής στάσης είναι και το γεγονός ότι σε ερώτησή μου στις 13/6/2025 σχετικά με την αποκοπή της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Ασπροχώματος και Μεσσήνης, ο αρμόδιος υπουργός ουδέποτε απάντησε. Όπως ουδέποτε απάντησε και στην από 11/5/2026 ερώτησή για την ανάδειξη της ιστορικής και κοινωνικής σημασίας της επαναλειτουργίας του σιδηρόδρομου στην Πελοπόννησο”.

Καταλήγοντας, ο Αλ. Χαρίτσης παρατηρεί ότι “η Πελοπόννησος αποτελεί τη μοναδική ευρωπαϊκή ηπειρωτική περιφέρεια χωρίς ενεργό σιδηρόδρομο, στερούμενη ένα σημαντικό εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης, οικολογικής πολιτικής και κοινωνικής συνοχής και το βασικό μέσο για την απανθρακοποίηση στον τομέα των μεταφορών”.

Τα ερωτήματα που θέτει, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις: 1. Είναι στις προτεραιότητες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου στη Μεσσηνία και ολόκληρη την Πελοπόννησο; Και αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα και ποιες συγκεκριμένες ενέργειες; 2. Επίκειται μελέτη σκοπιμότητας για το τμήμα Καλαμάτα – Μεσσήνη – Διαβολίτσι; Ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και από ποιον θα εκπονηθεί; Δεσμεύεται ο υπουργός για τη χρηματοδότηση της μελέτης; Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα ακολουθήσουν μετά τη μελέτη σκοπιμότητας και με ποιο χρονοδιάγραμμα; 3. Προτίθεται ο υπουργός να εξετάσει σοβαρά την επαναλειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής, έστω αρχικά σε επίπεδο προαστιακού

σιδηρόδρομου, που θα περιλαμβάνει την Κυπαρισσία (λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη και ότι ο οδικός άξονας Τσακώνα – Καλό Νερό έχει παραμείνει στα χαρτιά και η επικινδυνότητα του δρόμου οδηγεί σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα) καθώς και την επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής προς Φιλιατρά και Γαργαλιάνους; Εν ολίγοις, θα υπάρξει ένας σοβαρός και ολιστικός σχεδιασμός για την επαναλειτουργίας αλλά και την επέκταση της λειτουργίας του σιδηροδρόμου στη Μεσσηνία;”.