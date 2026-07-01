Ερώτηση Χαρίτση για τις εργασίες στην παραλία της Ελαίας

“Η προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας δεν μπορεί να γίνεται με αδιαφάνεια. Να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις εργασίες περίφραξης στην παραλία της Ελαίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου”, τονίζει και ζητεί ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, σε κοινοβουλευτική ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, σχετικά με τις εργασίες περίφραξης που πραγματοποιούνται στην παραλία της Ελαίας, στην προστατευόμενη περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου.

Ο βουλευτής αναφέρει ότι “οι πρόσφατες εργασίες τοποθέτησης ξύλινων πασσάλων και πλέγματος έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους πολίτες και την ομάδα εθελοντών που δραστηριοποιείται επί χρόνια για την προστασία της περιοχής. Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για χρήση ακατάλληλων υλικών, έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης και σοβαρούς κινδύνους για το ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής. Η παραλία της Ελαίας αποτελεί τμήμα του προστατευόμενου δικτύου Natura 2000 και βρίσκεται στον πυρήνα της σημαντικότερης περιοχής αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας καρέττα - καρέττα στη Μεσόγειο. Για τον λόγο αυτό, κάθε παρέμβαση οφείλει να γίνεται με απόλυτη διαφάνεια, αυστηρή τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση”.

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο Αλ. Χαρίτσης ζητεί από τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει “εάν οι σχετικές συμβάσεις παραμένουν σε ισχύ ή έχουν παραταθεί, εάν έχει εκπονηθεί και εγκριθεί η προβλεπόμενη δασοτεχνική μελέτη, ποιος επιβλέπει τις εργασίες που εκτελούνται, ποιες είναι οι προδιαγραφές των υλικών που χρησιμοποιούνται και εάν οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με τη σύμφωνη γνώμη του ΟΦΥΠΕΚΑ και των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών”. Παράλληλα, ζητεί “να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες για ενδεχόμενο κίνδυνο για την πανίδα της περιοχής και ειδικότερα για την προστατευόμενη καρέττα – καρέττα, καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες δεν θα οδηγήσουν σε αποκλεισμό της ελεύθερης πρόσβασης πολιτών και επισκεπτών στην παραλία”.

Τέλος με αίτηση κατάθεσης εγγράφων ο Αλ. Χαρίτσης ζητεί, επίσης, να κατατεθούν στη Βουλή η δασοτεχνική μελέτη που εκπονήθηκε για το έργο, καθώς και όλες οι εγκρίσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ και της Δασικής Υπηρεσίας.