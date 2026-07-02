Κοινό αίτημα της Τριφυλίας για αυτονομία του Νοσοκομείου στη χθεσινή σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας

Σημαντικές εξελίξεις για τη δημόσια υγεία στην Τριφυλία προέκυψαν από τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας υπό τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, με τη συμμετοχή του βουλευτή Μεσσηνίας Περικλή Μαντά και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων και της κοινωνίας της περιοχής.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν αφενός το πάγιο αίτημα για την αποσύνδεση των νοσοκομείων Κυπαρισσίας και Καλαμάτας και τη διοικητική αυτοτέλεια του νοσοκομείου Κυπαρισσίας και αφετέρου η απόφαση για την εκπόνηση μελέτης και τη χρηματοδότηση νέου Κέντρου Υγείας στα Φιλιατρά.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρόσφατης κοινοβουλευτικής παρέμβασης του Περικλή Μαντά στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, όπου ο Μεσσήνιος βουλευτής είχε θέσει μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της αποσύνδεσης των δύο νοσοκομείων, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και τεκμηρίωση για τη μέχρι σήμερα μη εξέτασή του από το υπουργείο. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης και ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας Θανάσης Πετρόπουλος, το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χάιδω Παναγιωτοπούλου, ο Διευθυντής Διοικητικού του νοσοκομείου Κυπαρισσίας Θεόδωρος Ντέντες, ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας Σπύρος Χηνόπουλος, καθώς και τα μέλη του Συλλόγου Ελένη Κουρέτα και Χαρά Παπαδοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά το σύνολο της επιχειρηματολογίας υπέρ της αποσύνδεσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιαιτερότητες της Τριφυλίας, στις αυξημένες ανάγκες υγειονομικής κάλυψης της περιοχής και στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της διοικητικής και λειτουργικής αυτοτέλειας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Υπογραμμίστηκε, παράλληλα, ότι το αίτημα αυτό αποτελεί διαχρονική και σταθερή διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας, η οποία συγκεντρώνει ευρεία και διακομματική στήριξη από το σύνολο των θεσμικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής.

Ο υπουργός αναγνώρισε τη σοβαρότητα του ζητήματος και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και δεσμεύθηκε να εξετάσει διεξοδικά τα στοιχεία και την επιχειρηματολογία που τέθηκαν υπόψη του. Δεσμεύθηκε επίσης να υπάρξει συγκεκριμένη απάντηση από την πλευρά του υπουργείου εντός των επόμενων ημερών, με στόχο τη διαμόρφωση μιας θεσμικής, ολοκληρωμένης και κυρίως λειτουργικής λύσης, με γνώμονα το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την τοπική κοινωνία.

«Νέο Κέντρο Υγείας στα Φιλιατρά με χρηματοδότηση από το υπουργείο»

Παράλληλα, ως δεύτερο κρίσιμο θέμα της σύσκεψης, τέθηκε η λειτουργική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Φιλιατρών. Με δεδομένο ότι η ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλό κόστος, αποφασίστηκε, σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ και το Υπερταμείο, η δρομολόγηση κατασκευής νέου, σύγχρονου Κέντρου Υγείας επιφάνειας 600 τ.μ., με τη μέθοδο μελέτης-κατασκευής, το οποίο θα ανεγερθεί στο ίδιο σημείο.

Ο σχετικός φάκελος για την έγκριση του έργου θα κατατεθεί εντός της επόμενης εβδομάδας από την 6η ΥΠΕ, ενώ η υλοποίησή του προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από πόρους δεσμευμένους από το υπουργείο Υγείας.

Η σύσκεψη επιβεβαιώνει τη συνέχιση μιας συντονισμένης και συστηματικής προσπάθειας που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στην Τριφυλία, τόσο σε επίπεδο νοσοκομειακής αυτοτέλειας όσο και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της περιοχής. Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Μαντάς υπογράμμισε ότι «το αίτημα για την αποσύνδεση και τη διοικητική αυτοτέλεια του νοσοκομείου Κυπαρισσίας είναι δίκαιο, τεκμηριωμένο και έχει καθολική κοινωνική στήριξη. Παράλληλα, η δρομολόγηση της κατασκευής ενός νέου, σύγχρονου Κέντρου Υγείας στα Φιλιατρά αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την περιοχή μας. Συνεχίζουμε με συνέπεια, συνεργασία και επιμονή για ένα νέο και καλύτερο ΕΣΥ, τηρώντας τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους πολίτες».