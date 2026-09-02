Πρόταση Λαμπρόπουλου σε Ζαχαράκη: Δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών στην Καλαμάτα

Παράλληλα πρότεινε την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων κτηριακών υποδομών της πόλης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοιτητικής στέγης.

Η πρόταση συζητήθηκε σε συνάντηση που είχαν την Τρίτη στο υπουργείο Παιδείας, με αντικείμενο τη φοιτητική στέγη και τα προβλήματα των σχολικών κτηρίων της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας. Σύμφωνα με τον κ. Λαμπρόπουλο, η υπουργός ανέφερε ότι θα επικοινωνήσει με την πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προκειμένου να αναζητηθεί ο τρόπος και να μελετηθεί η ανέγερση φοιτητικών εστιών στον συγκεκριμένο χώρο.

Αναλυτικά ο κ. Λαμπρόπουλος δήλωσε: «Σε συνάντηση που είχα στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη συζητήσαμε για την έλλειψη φοιτητικής στέγης και τα προβλήματα στα σχολικά κτήρια της Καλαμάτας και του Νομού.

Με δεδομένη την μικρή διαθεσιμότητα κατοικιών προς ενοικίαση και την μεγάλη ζήτηση, οι τιμές των ενοικίων διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η φοίτηση και η παρακολούθηση στις Σχολές της Καλαμάτας.

Πρότεινα στην υπουργό Παιδείας την δημιουργία Φοιτητικών Εστιών, σε συγκεκριμένο οικόπεδο πέντε περίπου στρεμμάτων, που είχε παραχωρηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καθώς και την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων κτιριακών υποδομών της πόλης μας.

Η υπουργός θα επικοινωνήσει με την πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προκειμένου να αναζητηθεί ο τρόπος και να μελετηθεί η ανέγερση Φοιτητικών Εστιών σε αυτόν τον χώρο.

Για την κτηριακή βελτίωση των Σχολείων μας και σε συνεργασία με τους Δήμους, θα ενταχθούν στο Νέο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» Σχολεία από την Καλαμάτα και τον Νομό, ενώ παράλληλα θα υπάρξει και χρηματοδότηση για ενεργειακές αναβαθμίσεις. Ευχαρίστησα την κ. Ζαχαράκη για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και το ενδιαφέρον της».