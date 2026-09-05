Στήριξη των πληγέντων πατατοπαραγωνών της Μεσσήνης ζητεί ο Χαρίτσης

Την άμεση αναγγελία των ζημιών από τις έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα στις πατατοκαλλιέργειες της Μεσσήνης και το άνοιγμα της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς, ζητεί ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης με αναφορά του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά.

Όπως επισημαίνεται στην αναφορά, “οι παρατεταμένες και ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα προκάλεσαν τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού στα αγροτεμάχια, με αποτέλεσμα την κατάκλυση των καλλιεργειών, την ασφυξία του ριζικού συστήματος και την εκτεταμένη καταστροφή της παραγωγής. Παρά το γεγονός ότι οι παραγωγοί ζήτησαν εγκαίρως την αναγγελία της ζημιάς, αυτή δεν πραγματοποιήθηκε από τον ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα να μην τους δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν δηλώσεις και να διεκδικήσουν αποζημιώσεις”.

Ο Αλ. Χαρίτσης ζητεί από το υπουργείο “να προχωρήσει άμεσα στην αναγγελία της ζημιάς και στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων, ώστε οι πληγέντες παραγωγοί της Μεσσήνης να μην μείνουν χωρίς στήριξη”.