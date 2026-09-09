Ερώτηση Χαρίτση για τις δυσλειτουργίες του ΟΣΔΕ 2026

“Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ένα φιάσκο δρόμος. Πολλαπλά τα προβλήματα με το ΟΣΔΕ 2026”, σημειώνει ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, σε επίκαιρη ερώτησή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Συγκεκριμένα, ο Αλ. Χαρίτσης φέρνει στη Βουλή τις σοβαρές δυσλειτουργίες του ΟΣΔΕ 2026 και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών στους αγρότες.

Επισημαίνει ότι “μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση παρουσίασε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ ως τομή που θα εξασφάλιζε ταχύτητα και ασφάλεια των διαδικασιών και ομαλή ροή των πληρωμών”.

Τονίζει πως “ωστόσο, η διαδικασία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026 για την προκαταβολή των αγροτικών ενισχύσεων καθυστέρησε σημαντικά και όταν τελικά ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου, παρουσίασε σοβαρά προβλήματα. ΚΥΔ και γεωτεχνικοί καταγράφουν τεχνικά προβλήματα, ασυμφωνίες μεταξύ μητρώων και δυσκολίες στην υποβολή και οριστικοποίηση των αιτήσεων, ενώ παραμένουν προβλήματα στη λειτουργία του myAGRO, καθώς και στις αιτήσεις παραγωγών που συμμετέχουν σε οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις”.

Ο Αλ. Χαρίτσης ζητεί από από τον κ. Πιερρακάκη συγκεκριμένα στοιχεία για την πορεία των περίπου 640.000 αιτήσεων, ανά Περιφερειακή Ενότητα, καθώς και σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των δηλώσεων, των ελέγχων και των πληρωμών.

Παράλληλα, ζητεί απαντήσεις για το πόσοι αγρότες θα πληρωθούν τον Οκτώβριο και πόσοι τον Νοέμβριο, καθώς και πότε θα επιλυθούν οι εκκρεμότητες στη διαλειτουργικότητα, στους ιδιοκτησιακούς και διασταυρωτικούς ελέγχους, στις αιτήσεις των κτηνοτρόφων και στις βασικές λειτουργίες του myAGRO.