Χαρίτσης για «κόκκινα» αγροτικά δάνεια

«Κόκκινα» αγροτικά δάνεια: Η κυβέρνηση πανηγυρίζει αλλά οι αγρότες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα χρέη”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, σε ερώτηση προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, την οποία υπογράφουν και ανεξάρτητοι βουλευτές της Αριστεράς, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Οπως αναφέρουν, στην ερώτηση αναδεικνύεται η πραγματική εικόνα πίσω από τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τη ρύθμιση των «κόκκινων» αγροτικών δανείων κι επισημαίνεται πως “με τον ν. 5184/2025 η κυβέρνηση παρουσίασε το νέο πλαίσιο για τα «κόκκινα» αγροτικά δάνεια ως μια μεγάλη παρέμβαση για την επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα, κάνοντας λόγο για απαλλαγή από τα βάρη περισσότερων από 20.000 αγροτών. Μήνες, όμως, μετά την ψήφιση του νόμου, παραμένει κρίσιμο το ερώτημα: πόσοι αγρότες και συνεταιρισμοί έχουν πραγματικά καταφέρει να ρυθμίσουν βιώσιμα τις οφειλές τους;”.

Συνεχίζοντας, παρατηρούν ότι “σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στις απαιτήσεις που έχουν περάσει στη διαχείριση της Quant περιλαμβάνονται περίπου 1,2 δισ. ευρώ, που αφορούν περίπου 700 αγροτικούς συνεταιρισμούς και 21.000–22.000 αγρότες και κτηνοτρόφους. Μάλιστα, περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλές συνεταιριστικών οργανώσεων. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ΕΘΕΑΣ, περίπου οι μισοί από τους 700 συνεταιρισμούς που βαρύνονται με «κόκκινα» δάνεια, εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να καταστούν ξανά βιώσιμοι, εφόσον υπάρξουν κατάλληλες ρυθμίσεις.

Το πρόβλημα, επομένως, δεν είναι απλώς αν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενός αιτήματος. Είναι αν οι αγρότες και οι συνεταιρισμοί μπορούν τελικά να πετύχουν ρυθμίσεις που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στην παραγωγή”.

Ο Αλ. Χαρίτσης και οι άλλοι βουλευτές της Αριστεράς σημειώνουν ότι “η απώλεια αγροτικής γης, εγκαταστάσεων, αποθηκευτικών χώρων και μηχανολογικού εξοπλισμού μέσω κατασχέσεων και πλειστηριασμών μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην παραγωγική βάση της χώρας. Παράλληλα, η διατήρηση βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και συνεταιρισμών σε καθεστώς μόνιμης υπερχρέωσης αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας παραγωγικής περιουσίας, συγκέντρωσης γης και εγκατάλειψης της παραγωγικής δραστηριότητας”.

Οι βουλευτές ζητούν να πληροφορηθούν “πόσοι αγρότες, κτηνοτρόφοι και συνεταιρισμοί έχουν υποβάλει αίτημα ρύθμισης, πόσες αιτήσεις έχουν οδηγήσει σε οριστική συμφωνία, πόσες παραμένουν εκκρεμείς και πόσες απέτυχαν να καταλήξουν σε βιώσιμη ρύθμιση”.

Τέλος, ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε βελτιώσεις του υφιστάμενου πλαισίου, ώστε να αυξηθούν οι πραγματικά βιώσιμες ρυθμίσεις και να αποτραπούν κατασχέσεις και πλειστηριασμοί παραγωγικής αγροτικής περιουσίας.