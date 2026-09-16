Ο Χαρίτσης για υποβάθμιση του Δημοτικού Βαλύρας

“Δεν μπορεί ένα σχολείο που μόλις αναβαθμίστηκε κτηριακά και ενεργειακά, να υποβαθμίζεται οργανικά από το υπουργείο Παιδείας”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης για το Δημοτικό Σχολείο Βαλύρας, σε αναφορά του προς την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη.

Ειδικότερα, ο Αλ. Χαρίτσης καταθέτει στη Βουλή την έντονη διαμαρτυρία γονέων, κηδεμόνων και πολιτών για την υποβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βαλύρας, με κοινοβουλευτική αναφορά.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της αναφοράς και την επιστολή γονέων και πολιτών, “προκαλεί εύλογα ερωτήματα το γεγονός ότι το Δημοτικό Σχολείο Βαλύρας, ένα σχολείο που μόλις πριν από έναν χρόνο αναβαθμίστηκε ενεργειακά και αποτελεί πλέον ένα σύγχρονο και αναβαθμισμένο σχολικό κτήριο, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με αποφάσεις που υποβαθμίζουν τη λειτουργία του. Η αντίφαση είναι προφανής: από τη μία πλευρά επενδύονται πόροι για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών και από την άλλη λαμβάνονται αποφάσεις που περιορίζουν την εκπαιδευτική λειτουργία και δημιουργούν ανασφάλεια στην εκπαιδευτική κοινότητα και τις οικογένειες της περιοχής”.

Ο Αλ. Χαρίτσης ζητεί από την υπουργό Παιδείας να εξετάσει άμεσα το ζήτημα και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ουσιαστική λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βαλύρας.