Soledad Romero: "Ποτέ δεν θα καταφέρεις τίποτα"

Τι κοινό έχουν ο Λιονέλ Μέσι, ο Γουόλτ Ντίσνεϊ και η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ; Ολοι τους, στον δρόμο για την επιτυχία, εισέπραξαν σκληρή κριτική. Πώς αντέδρασαν; Απλώς… προσπέρασαν όσους τους αμφισβήτησαν. Σήμερα είναι διάσημοι, αλλά όταν ήταν μικροί ή στο ξεκίνημα της καριέρας τους, πολλοί δεν πίστεψαν στις ικανότητές τους. Εκείνοι όμως παρέμειναν στην πορεία τους, ξεπέρασαν τις δυσκολίες και έφτασαν στην κορυφή. Σε αυτό το βιβλίο θα μάθεις με ποιο τρόπο δεν το έβαλαν κάτω καθώς και ότι τα όνειρα μπορούν να πραγματοποιηθούν, ακόμα κι αν ο δρόμος δεν είναι πάντα στρωμένος με ροδοπέταλα.