“Τα Ματωμένα Αμπέλια” ταξιδεύουν στην διασπορά” (podcast)

*Στο Ελληνικό Βαλκανικό Ραδιόφωνο φιλοξενήθηκε ο Ηλείος Ιστορικός – Συγγραφέας Θεόδωρος Λάμπρος όπου μίλησε για το νέο του ιστορικό μυθιστόρημα “Τα Ματωμένα Αμπέλια”

Στο Ελληνικό Βαλκανικό Ραδιόφωνο και στην εκπομπή “Η φωνή της διασποράς” με τον έγκριτο Δημοσιογράφο Χρήστο Μουρτζούκο, φιλοξενήθηκε ο Ηλείος Ιστορικός – Συγγραφέας Θεόδωρος Λάμπρος όπου μίλησε για το νέο του ιστορικό μυθιστόρημα “Τα Ματωμένα Αμπέλια”.

Ο Ηλείος Συγγραφέας μίλησε στην “φωνή της διασποράς” για το νέο του ιστορικό μυθιστόρημα, τα μηνύματα που αυτό περνά, τα μεγάλα ελλείμματα ιστορικής γνώσης που έχει ένα μεγάλο μέρος της Ελληνικής κοινωνίας, τις αστοχίες του Υπουργείου Παιδείας στα βιβλία της ιστορίας αλλά και το εάν οι νεοέλληνες γνωρίζουν και αγαπούν την ιστορία τους.