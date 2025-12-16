Παρουσιάζεται το βιβλίο «Τακουτάκ» του Ηρακλή Α.Σωτηράκη

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τις εκδόσεις "Κέδρος" και το βιβλιοπωλείο "Βιβλιόπολις", με την υποστήριξη του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας. Στη διάρκεια της παρουσίασης, ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τη φιλόλογο Εφη Πράτη, Μ.Α., ενώ αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει ο φιλόλογος Παναγιώτης Κακούρης.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Από την Πόλη μέχρι την Καλαμάτα, από τις παράγκες του Ταύρου μέχρι τη Νέα Σμύρνη, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Μυτιλήνη, από τις γειτονιές του χτες μέχρι τις μοναξιές του σήμερα, ταξίδια γεμάτα μνήμες συνδεδεμένες με μικρά, χρηστικά αντικείμενα που γύρω τους ξετυλίγονται οι μεγάλες ιστορίες των ανθρώπων. Όταν χτυπήσεις το τακουτάκ, δεν υπάρχει επιστροφή. Το ταξίδι ξεκινάει και εσύ ακολουθείς.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Ηρακλής Α. Σωτηράκης γεννήθηκε στον Ταύρο το 1951. Επίκουρος καθηγητής στο ΤΕΙ Πειραιά μέχρι το 2010. Έχει εκδώσει τεχνικά βιβλία. Διετέλεσε αρχισυντάκτης του περιοδικού Διερευνώ. Αρθρογραφεί σε οικονομικές εφημερίδες και sites με το ψευδώνυμο Παύλος Α. Στράνας. Είναι ερασιτέχνης δρομέας. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε δρομικά sites. Έχει πλούσια ανέκδοτη συγγραφική δραστηριότητα. Διήγημά του βραβεύτηκε το 2023 στον λογοτεχνικό διαγωνισμό του Ιανού. Το Τακουτάκ είναι το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο που εκδίδει.