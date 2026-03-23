"Νικήτας Νηφάκης" από τις εκδόσεις "Αδούλωτη Μάνη"

Τα τεκμήρια που παρουσιάζονται στο βιβλίο του Δημήτρη Γαλάρη ανατρέπουν παγιωμένες αντιλήψεις και ανοίγουν νέους δρόμους για την προσέγγιση και την κατανόηση των πραγματικών συνθηκών που επικρατούσαν την ημέρα της απελευθέρωσης της Καλαμάτας, στις 23 Μαρτίου του 1821. Συμβάλουν επίσης ουσιαστικά στην οριστική ταυτοποίηση του Νικήτα Νηφάκη, ως του συντάκτη της περίφημης “προειδοποίησης προς τις Ευρωπαϊκές Αυλές”, ενώ στηρίζουν την άποψη της επιρροής των απόψεων του Ι. Καποδίστρια στο συγκεκριμένο κείμενο. Τέλος, διευκρινίζουν τις σχέσεις μεταξύ των διοικητικών σωμάτων της “Μεσσηνιακής Συγκλήτου” και της “Μεσσηνιακής Γερουσίας”, οι οποίες έως σήμερα θεωρούνται λανθασμένα ως συνώνυμα.