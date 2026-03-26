"Απροστάτευτοι" του Μιχάλη Καστρινού

Μια βροχερή νύχτα δυο άνθρωποι μαρτύρησαν και πέθαναν στον ίδιο σχεδόν τόπο και χρόνο. Ένας προδιαγεγραμμένος και ένας τυχαίος θάνατος συμπλέκονται και γίνονται αφορμή για να αποκαλυφθεί σταδιακά η φρίκη του μεθοδικού και βίαιου εξευτελισμού ενός μαθητή στο φημισμένο ιδιωτικό σχολείο μιας επαρχιακής πόλης.

Η έρευνα του αστυνόμου Μανέτα θα είναι ένα ταξίδι στον κόσμο του εκφοβισμού και στην κοινωνική και θεσμική συνθήκη που τον καθιστούν δυνατό ή τον οξύνουν. Θα είναι όμως και μια κατάδυση στη δική του συνείδηση, όταν καταλάβει πόσο εύκολα μπορεί ο καθένας μας να εναλλάξει ρόλους και να γίνει από θύμα θύτης και ξανά θύμα. Αντίστοιχο ταξίδι ωρίμανσης και αυτοσυνειδησίας θα κληθεί να κάνει και ένας από τους δράστες, εκκινώντας από διαμετρικά αντίθετη αφετηρία· δεν θα έχει άλλη επιλογή, αν θέλει να σωθεί από τη φρίκη του ίδιου του εαυτού του. Στο ταξίδι αυτό, οι πορείες των δύο ηρώων θα διασταυρωθούν με εντελώς αναπάντεχο τρόπο.

Ο Μανέτας θα ρισκάρει πολύ και θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει, θεμιτά και αθέμιτα, για να διασώσει την καριέρα του και την αξιοπρέπειά του. Το τέλος όμως θα έρθει σχεδόν τυχαία, όπως στη ζωή.