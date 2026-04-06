"Ενας έφηβος στο Αγιο Ορος" του Θοδωρή Σπηλιώτη

Τι γίνεται όταν ένας έφηβος, κουρασμένος από τον θόρυβο, τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες, βρεθεί σε έναν τόπο όπου κυριαρχεί η σιωπή; Ο Ιωαννίκιος είναι ένας σύγχρονος νέος, με σχολείο, φίλους, social media και ερωτήματα που δεν χωρούν σε απλές απαντήσεις. Ενα ταξίδι στο Αγιο Ορος, σχεδόν τυχαίο, γίνεται η αφορμή για κάτι απρόσμενο: μια συνάντηση με τον εαυτό του. Μέσα από απλές στιγμές, σιωπηλά μονοπάτια, ιστορίες μοναχών και εσωτερικούς διαλόγους, αρχίζει να καταλαβαίνει ότι: Η σιωπή δεν είναι κενό· είναι χώρος να ακούσεις ποιος είσαι. Η ταπεινότητα δεν είναι αδυναμία· είναι δύναμη χωρίς θόρυβο. Η ευτυχία δεν βρίσκεται σε όσα αποκτάς, αλλά σε όσα αφήνεις πίσω σου. Αυτό το βιβλίο δεν κηρύττει, δεν δίνει έτοιμες απαντήσεις. Δίνει κάτι πιο σπάνιο: έναν καθρέφτη. Σε έναν κόσμο που μαθαίνει στους νέους να τρέχουν, να συγκρίνονται και να αποδεικνύουν την αξία τους, ο Ιωαννίκιος μαθαίνει κάτι διαφορετικό: να σταματά, να ακούει και να επιλέγει.