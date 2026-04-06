Δευτέρα, 06 Απριλίου 2026 12:33

"Ενας έφηβος στο Αγιο Ορος" του Θοδωρή Σπηλιώτη

Νέο βιβλίο από τις εκδόσεις "TS"

Τι γίνεται όταν ένας έφηβος, κουρασμένος από τον θόρυβο, τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες, βρεθεί σε έναν τόπο όπου κυριαρχεί η σιωπή; Ο Ιωαννίκιος είναι ένας σύγχρονος νέος, με σχολείο, φίλους, social media και ερωτήματα που δεν χωρούν σε απλές απαντήσεις. Ενα ταξίδι στο Αγιο Ορος, σχεδόν τυχαίο, γίνεται η αφορμή για κάτι απρόσμενο: μια συνάντηση με τον εαυτό του. Μέσα από απλές στιγμές, σιωπηλά μονοπάτια, ιστορίες μοναχών και εσωτερικούς διαλόγους, αρχίζει να καταλαβαίνει ότι: Η σιωπή δεν είναι κενό· είναι χώρος να ακούσεις ποιος είσαι. Η ταπεινότητα δεν είναι αδυναμία· είναι δύναμη χωρίς θόρυβο. Η ευτυχία δεν βρίσκεται σε όσα αποκτάς, αλλά σε όσα αφήνεις πίσω σου. Αυτό το βιβλίο δεν κηρύττει, δεν δίνει έτοιμες απαντήσεις. Δίνει κάτι πιο σπάνιο: έναν καθρέφτη. Σε έναν κόσμο που μαθαίνει στους νέους να τρέχουν, να συγκρίνονται και να αποδεικνύουν την αξία τους, ο Ιωαννίκιος μαθαίνει κάτι διαφορετικό: να σταματά, να ακούει και να επιλέγει.

 

 

