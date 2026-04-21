«Ανάστροφη Βαβέλ»: Παρουσίαση βιβλίου του Λουκά Λυμπερόπουλου

Για το βιβλίο θα μιλήσουν, εκτός από τον συγγραφέα, οι Βίκη Βασιλειάδη και Στάθης Γυφτάκης (μουσικοί), καθώς και ο ηθοποιός Γιάννης Εγγλέζος. Θα ακουστεί επίσης ζωντανή μουσική, με τον Λουκά Λυμπερόπουλο στο φλάουτο και τον μουσικό Δημήτρη Κωνσταντόπουλο στην κιθάρα.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Τι διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα ζώα; Ποιοι θα ήµασταν αν δεν µας περιόριζαν οι νοµοθεσίες και οι κανόνες ηθικής µας; Είµαστε πράγµατι όντα µε ενσυναίσθηση ή αυτός είναι απλώς ένας άλλος τρόπος να πούµε ότι φοβόµαστε; Ο Χανς, ένας απλός άνθρωπος από το Twin Falls, βλέπει τη ζωή του να καταρρέει και απεγνωσµένος για χρήµατα αναλαµβάνει µια νέα, κυβερνητική δουλειά. Μια δουλειά που θα τον οδηγήσει στα παγωµένα βάθη της Αλάσκα, όπου θα είναι ο φύλακας µιας µυστήριας ατσάλινης Πύλης…

«Άθελά του όµως, µήνα τον µήνα, µέρα τη µέρα, άρχισε µέσα του να µεγαλώνει αυτό το μικρόβιο, που βασανιστικά αργά τριβελίζει τη σκέψη, και κάθε στιγµή που περνάει σκαλίζει το µυαλό… Η περιέργεια».

Μέσα σε µια στιγμή, όλα θα αλλάξουν. Και ο Χανς θα κληθεί να εξερευνήσει τις βαθύτερες και σκοτεινότερες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης και να έρθει αντιµέτωπος µε πρωτόγνωρες καταστάσεις, όπου οι έννοιες του σωστού και του λάθους αντικαθίστανται από αυτές των απεριόριστων δυνατοτήτων και της ανεξάντλητης εξερεύνησης. Εκεί όπου ο Άνθρωπος, νοµίζοντας πως θα αγγίξει την Αρχή των Πάντων, σκάβει όλο και βαθύτερα… Για να φθάσει… Ποιος ξέρει πού… Ίσως στην απάντηση της ίδιας της ύπαρξης. Ίσως και όχι. Τελικά υπάρχει πραγματική ελευθερία και γιατί; Ένα ταξίδι στα σκοτεινότερα βάθη της επιστήμης και της ανθρώπινης ύπαρξης. Εκεί όπου η αλήθεια και το ψέμα, το σωστό και το λάθος, χάνουν τη σημασία τους.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Λουκάς Λυµπερόπουλος γεννήθηκε στην Καλαµάτα τον Μάρτιο του 1994. Είναι ειδικευόµενος Ιατρός Νευρολογίας, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστήµη της νευροβιολογίας του εγκεφάλου και κυρίως για καταστάσεις που ωθούν την ανθρώπινη σκέψη στα άκρα, θέτοντας ερωτήµατα για τη ζωή και τη συνείδηση. Επιπλέον είναι διπλωµατούχος φλαουτίστας και συνθέτης, µε σπουδές στην Καλαµάτα και την Αθήνα, έχοντας συµπράξει σε συναυλίες ως σολίστ και µέλος ορχήστρας στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Βρυξέλλες, Γερµανία, Αυστρία, Ιταλία). Έχει αποσπάσει βραβεία στο φλάουτο, ενώ ως συνθέτης έχει δηµιουργήσει µουσικά έργα για ερασιτεχνικές ταινίες µικρού µήκους. Από την ηλικία των 14, µε έναυσµα την αγάπη του για τα έργα του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, ασχολείται µε τη συγγραφή βιβλίων επιστηµονικής και µεσαιωνικής φαντασίας. Η «Ανάστροφη Βαβέλ» είναι το βάπτισµα του πυρός του και αποτελεί για αυτόν µια δυναµική είσοδο στον εκδοτικό κόσµο των βιβλίων.