Δήμος Καλαμάτας: Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στο επίκεντρο της παρουσίασης της Olive Ergo στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων

Tην παρουσίαση της Olive Ergo Αναγνωστόπουλος, με επίκεντρο το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και τη γαστρονομική του αξία, φιλοξένησε την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας.

Οι παρευρισκόμενοι γνώρισαν τη διαδρομή της οικογένειας Αναγνωστόπουλου στην ελαιοκομία, που ξεκινά από το 1896, και τη σειρά One & Olive, η οποία συνδυάζει αυτή την κληρονομιά με σύγχρονες μεθόδους παραγωγής ψυχρής έκθλιψης στα δύο επισκέψιμα ελαιοτριβεία της εταιρείας στο Μάνεσι και το Τρίκορφο Μεσσηνίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η γευσιγνωσία που συνδύασε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με μους σοκολάτας, αναδεικνύοντας πώς λίγες σταγόνες ελαιολάδου μπορούν να ενισχύσουν τα αρώματα και την πολυπλοκότητα της σοκολάτας, μια απρόσμενη και εντυπωσιακή γευστική εμπειρία για το κοινό.

Η δράση εντάσσεται στον κύκλο θεματικών παρουσιάσεων που διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας κάθε 1η και 3η Παρασκευή του μήνα, με στόχο την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής μέσα από άμεση επαφή με τους παραγωγούς της.