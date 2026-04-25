"Infinity human - Οι σκιές της αιωνιότητας" του Νίκου Τασιόπουλου

Σε έναν κόσμο όπου ο θάνατος έχει εξαλειφθεί, οι μνήμες μπορούν να διαγραφούν επιλεκτικά και η αιωνιότητα προσφέρεται ως δώρο, όλα μοιάζουν ιδανικά. Η Άλφα Ύπαρξη -μια τεχνητή υπερνοημοσύνη που κυβερνά τον κόσμο- έχει χαρίσει στην ανθρωπότητα απόλυτη ειρήνη, τάξη και ισορροπία. Η ζωή κυλά χωρίς συγκρούσεις, χωρίς πόνο, χωρίς ερωτήματα. Όμως κάτω από το φως της Λευκής Αβύσσου, κάποιος αρχίζει και βλέπει ρωγμές σε αυτήν την αιώνια λάμψη. Ο Αρίων νιώθει πρώτος το ρήγμα στην απόλυτη σιωπή. Μια αδιόρατη ανησυχία τον οδηγεί σε ερωτήματα που κανείς δεν τολμά να διατυπώσει. Μαζί με μία γυναίκα, την Αριάδνη, βυθίζονται σε έναν υπόγειο κόσμο ξεχασμένης αλήθειας και κρυφής αντίστασης. Τι κρύβεται πίσω από την αρμονία; Και τι απομένει από την ψυχή, όταν επιλέγεις να διαγράψεις το παρελθόν σου; Μία σκοτεινή αλήθεια, θα έρθει να ανατρέψει τα πάντα. To Infinity Human είναι ένα φιλοσοφικό έπος επιστημονικής φαντασίας που αγγίζει τα θεμέλια της ανθρώπινης ταυτότητας, της ελευθερίας, της ηθικής ευθύνης και άλλων διαχρονικών υπαρξιακών ερωτημάτων. Με βαθύ στοχασμό, ξεδιπλώνει έναν συναρπαστικό κόσμο όπου η τελειότητα κρύβει σκιές και η αιώνια ζωή απειλεί να αδειάσει το νόημα της ύπαρξης. Μέσα από συγκρούσεις, αποκρυπτογραφήσεις και υπαρξιακές προκλήσεις, οι πρωταγωνιστές αναζητούν όχι απλώς την αλήθεια για το σύστημα, αλλά την αλήθεια για το ίδιο τους τον εαυτό. Μια συγκλονιστική αναζήτηση μέσα στην αιώνια τελειότητα... (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Ο Νίκος Τασιόπουλος (Τάσιος) γεννήθηκε το 1997 στην Καλαμάτα και από νεαρή ηλικία ξεχώρισε στον χώρο της τεχνολογίας. Σε ηλικία 21 ετών ίδρυσε την εταιρεία Tasios Designs, η οποία μέσα σε λίγα χρόνια αναδείχθηκε σε δυναμικό όνομα στον σχεδιασμό ιστοσελίδων, με εκατοντάδες επιτυχημένα projects στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η δημιουργικότητα, η τεχνική κατάρτιση και η αγάπη του για την καινοτομία τον καθιέρωσαν γρήγορα ως έναν από τους νέους πρωτοπόρους του κλάδου. Παράλληλα με την επιχειρηματική του δράση, καλλιεργεί μια βαθιά σχέση με τη γνώση και τη διαρκή αναζήτηση. Ως μέλος της Mensa, αναγνωρισμένος στο κορυφαίο 1% των ευφυέστερων ανθρώπων παγκοσμίως, έχει πάντα ως οδηγό τον στοχασμό, την περιέργεια και τη συνεχή εξερεύνηση των ορίων της ανθρώπινης αντίληψης και δημιουργικότητας. Η ανάγκη του για έκφραση τον οδήγησε και στη λογοτεχνία. Η έμπνευση για το πρώτο του βιβλίο γεννήθηκε μετά από ένα ταξίδι στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όπο υσυνειδητοποίησε τη διαχρονική δύναμη των βιβλίων να διαμορφώνουν συνειδήσεις και να ανοίγουν νέους δρόμους σκέψης.