Παρουσίαση νέου βιβλίου της Κατερίνας Γυφτάκη

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η συγγραφέας Χαρά Νικολακοπούλου, ο ιστορικός και συγγραφέας Κυριάκος Μαυροειδέας και η φιλόλογος Εύη Ντινοπούλου. Μουσική: David John Forrow, Palko l’Ami, Jeffrey Mann, George Goris, Μαριάννα Μπαγιαμπού, Νικόλας Παλαιολόγος. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Βέρα Σάλιβαν, η δεκαεφτάχρονη κοκκινομάλλα με την υπερφυσική δύναμη να πιάνουν οι κατάρες της, κρύβει ένα σκοτεινό και πολύπλοκο παρελθόν. Το πάθος της για τη μουσική της δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψει στην Αυστροουγγαρία με τη φιλαρμονική ορχήστρα νέων της Ιρλανδίας. Μια νύχτα στη Βουδαπέστη, κινδυνεύοντας από μια σφοδρή χιονοθύελλα, σώζεται από έναν αινιγματικό νεαρό ζωγράφο, τον Λουσιάν. Εκείνος την προσκαλεί στο διάσημο παλάτι της Βουδαπέστης, το Ντιαμάντα Σελέστ, ζητώντας της να δεχτεί να γίνει το μοντέλο του σε έναν πίνακα. Η Βέρα, μαγεμένη από τον Λουσιάν, δέχεται να γίνει το μοντέλο του για μία νύχτα. Εκείνος όμως την παγιδεύει και την παρασύρει εκατοντάδες μίλια μακριά, στο κάστρο του στα βάθη της Τρανσυλβανίας. Τι είναι αυτό που θέλει ο Λουσιάν από τη Βέρα; Τι κρύβει το πορτραίτο που της ζωγραφίζει; Ποια είναι η μυστηριώδης φυλακισμένη του κάστρου με το όνομα Σελέστ; Και πώς θα καταφέρει ο αγαπημένος της Μέλαν να διασχίσει τα αδιαπέραστα δάση της Τρανσυλβανίας για να τη βρει; Αδυσώπητα μυστικά, αμφιλεγόμενα πλάσματα, αρχαίες προφητείες και επικίνδυνα περάσματα συνθέτουν την τοιχογραφία ενός μυθιστορήματος που εκτυλίσσεται μέσα σε μια έντονα γοτθική ατμόσφαιρα, περνώντας από το όνειρο στον εφιάλτη. Τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται στον δαιδαλώδη κόσμο της Αλλης Γης. Εναν κόσμο υφασμένο από σκοτάδι και φως. Εναν κόσμο που η Βέρα πρέπει να αντιμετωπίσει με θάρρος και πίστη, αναζητώντας τον προορισμό της: την ιερή πολιτεία Αργκάνταελ.