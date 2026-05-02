Παρουσιάζεται το βιβλίο της Ειρήνης Χαραμή στη Χώρα

Οι εκδόσεις "Πηγή" και η συγγραφέας Ειρήνη Χαραμή προσκαλούν το κοινό στην παρουσίαση του νέου της βιβλίου, με τίτλο «ΟRION» αύριο Κυριακή στις 6 μ.μ. στο κινηματοθέατρο "Ρεξ" στη Χώρα.

Για το βιβλίο θα μιλήσει, εκτός από την συγγραφέα, η Νίκη Ζαχαροπούλου, Οικονομολόγος.



ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μπορείς να ερωτευτείς κάποιον που δεν υπάρχει στ’ αλήθεια; Ή µήπως εκείνος… υπάρχει περισσότερο από όλους;

Η Σερένα Λεβάι ζει εγκλωβισµένη σε έναν γάµο που δεν επέλεξε ποτέ. Ο σύζυγός της, διάσηµος σκιτσογράφος, έχει πλάσει έναν κόσµο φαντασίας µέσα από το κόµικ του — έναν κόσµο που, στα µάτια της, µοιάζει πιο ζωντανός από την ίδια της τη ζωή. Ο ήρωάς του δεν είναι απλώς µια διέξοδος για τη Σερένα. Είναι µια αινιγµατική πύλη προς το άγνωστο.

Όταν η λεπτή γραµµή ανάµεσα στη φαντασία και την πραγµατικότητα αρχίζει να καταρρέει, ο αστερισµός του Ωρίωνα µοιάζει να συνωµοτεί µε τη µοίρα.

Η Σερένα βρίσκεται ξαφνικά µέσα στον κόσµο του κόµικ, σε ένα σύµπαν γεµάτο µυστήριο, πάθος και αποκαλύψεις που ανατρέπουν όσα πίστευε. Κι εκεί, στη δίνη του ανοίκειου, γίνεται το κλειδί για να λυθεί ένα σκοτεινό µυστήριο — αλλά και για να αλλάξει η ίδια η µοίρα της.

Μέσα σε αυτό το παράξενο σκηνικό, κρατά στα χέρια της το νήµα µιας νέας αρχής, καθώς οι ελπίδες της ξεδιπλώνονται σαν µονοπάτι που ίσως την οδηγήσει µακριά από τη φυλακή που της επέβαλαν.

Θα βρει το κουράγιο να διεκδικήσει τα όνειρά της ή θα παραµείνει δέσµια µιας ζωής που έφτιαξαν άλλοι για εκείνη;

Μια συναρπαστική ιστορία για το τι σηµαίνει ελευθερία, έρωτας και το δικαίωµα να ζήσεις την αλήθεια σου – όποια κι αν είναι αυτή.

Το πεπρωµένο της «Συνεχίζεται…».