"Ανάμεσα" της Μαντώς Ζέρβα  

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετρονόμος το νέο παιδικό βιβλίο της Μαντώς Ζέρβα, με τίτλο "Ανάμεσα", ένα παραμύθι που προσκαλεί μικρούς και μεγάλους αναγνώστες σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, φαντασίας και αποδοχής της διαφορετικότητας.

Η μικρή Άρυα βρίσκεται σε έναν παράξενο κόσμο όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Μέσα από μια σειρά συμβολικών δοκιμασιών ανακαλύπτει ότι οι πιο ουσιαστικές απαντήσεις δεν βρίσκονται στις εύκολες βεβαιότητες, αλλά ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα, στον φόβο και το θάρρος, στην πραγματικότητα και το παραμύθι. Ένα πολυεπίπεδο κείμενο, γραμμένο με ποιητική ευαισθησία και πλούσια εικονοπλασία, που μιλά για την προσωπική εξέλιξη, τη δύναμη της αγάπης, της συνεργασίας και της πίστης στον εαυτό.

Ξεχωριστή θέση στην έκδοση κατέχει η εικονογράφηση, η οποία προέκυψε μέσα από μια δημιουργική συνεργασία με μαθητές του καλλιτεχνικού εργαστηρίου της Κωνσταντίνας Βαλερά. Τα παιδιά αφού γνώρισαν τον κόσμο του παραμυθιού, επέλεξαν τις σκηνές που τα συγκίνησαν περισσότερο και τις απέδωσαν με τη δική τους εικαστική ματιά, μετατρέποντας τις λέξεις σε εικόνες. Η διαδικασία αυτή δεν ανέδειξε μόνο τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, αλλά και τη χαρά της συνεργασίας, της έκφρασης και της καλλιτεχνικής αναζήτησης.

Το "Ανάμεσα" είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, υπενθυμίζοντας πως οι σημαντικότερες ανακαλύψεις γίνονται συχνά εκεί όπου όλα μοιάζουν να συναντιούνται: ανάμεσα στη σκέψη και την καρδιά.