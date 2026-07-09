Ευαγγελία Κούρτη: "Υπάρχει πάντα ένας δρόμος"

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετρονόμος η ποιητική συλλογή της Ευαγγελίας Κούρτη, "Υπάρχει πάντα ένας δρόμος", ένα βιβλίο που αναμετριέται με τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας: τον πόλεμο, την απώλεια, την κοινωνική αδικία, τη μοναξιά, την ελπίδα και τη διαρκή αναζήτηση του ανθρώπου για φως.

Με γλώσσα πυκνή, λυρική και βαθιά συμβολική, η ποιήτρια χαρτογραφεί έναν κόσμο όπου η ποίηση δεν αποτελεί καταφύγιο φυγής, αλλά πράξη αντίστασης και ευθύνης. Οι δρόμοι της πόλης, οι πληγές της Ιστορίας, οι άνθρωποι της καθημερινότητας και η συλλογική μνήμη μεταμορφώνονται σε ποιητικά τοπία που συνομιλούν με το παρόν και διεκδικούν ένα πιο ανθρώπινο μέλλον.

Στη συλλογή συνυπάρχουν η προσωπική αγωνία και η συλλογική εμπειρία, η τρυφερότητα και η εξέγερση, η ήττα και η επιμονή. Κεντρικός άξονας του βιβλίου είναι η πίστη ότι, ακόμη και στις πιο σκοτεινές συνθήκες, υπάρχει πάντοτε ένας δρόμος προς την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και την ελπίδα.

Η Ευαγγελία Κούρτη καταθέτει μια ώριμη ποιητική πρόταση που αντλεί δύναμη από τη μνήμη, τον άνθρωπο και την ακατάλυτη πίστη στη μεταμορφωτική δύναμη του λόγου. Η ποίησή της συνομιλεί με την κοινωνική πραγματικότητα, χωρίς να χάνει ποτέ τον βαθιά λυρικό της πυρήνα.