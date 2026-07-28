«Οικογένεια Τσεκμέ» απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Η κωμωδία «Οικογένεια Τσεκμέ» παρουσιάζεται απόψε στις 9.30 μ.μ. στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, με τον Τόλη Παπαδημητρίου να υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία, αλλά και να πρωταγωνιστεί σε μια παράσταση με ανατροπές, παρεξηγήσεις και πολύ χιούμορ.

Λίγα λόγια για την παράσταση...

Ο Σάκης, η Ρόζα και ο Στέλιος - τα ξαδέρφια του διαβόητου «Τάκη Τσεκμέ» με «άρωμα Μαύρης Σαμπούκας» - μαζί με την Νάνσυ, την Κική και τον «Παρασκευά από δίπλα» υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα, που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Μια σπάνια ποικιλία χόρτου, ένα στριπτιτζάδικο στην Κινέττα, πολύ τραπ, λίγο γιόγκα, ένας «Άγιος Έρωτας» κι ένας παπαγάλος που παραμιλάει υπόσχονται γέλιο μέχρι δακρύων, με φόντο ένα ξεκαρδιστικό έγκλημα και την γνήσια αθάνατη ελληνική οικογένεια στα... χειρότερα της.

Πρωταγωνιστούν: Tόλης Παπαδημητρίου, Πηνελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Στάμος, Αντώνης Καλομοιράκης, Άννη Θεοχάρη. Στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.