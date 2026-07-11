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Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026 13:11

"Φωνήεν σε μπλάβο σύννεφο" της Δήμητρας Παλαπάνη

Γράφτηκε από την

&quot;Φωνήεν σε μπλάβο σύννεφο&quot; της Δήμητρας Παλαπάνη

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Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετρονόμος το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παλαπάνη "Φωνήεν σε μπλάβο σύννεφο".

Η νέα ποιητική κατάθεση της Δήμητρας Παλαπάνη συνθέτει έναν ενιαίο ποιητικό κόσμο όπου το προσωπικό βίωμα συναντά διαρκώς τη συλλογική μνήμη. Μέσα από εικόνες της φύσης, της οικογένειας, του έρωτα και της απώλειας, η ποιήτρια αναμετριέται με τη φθορά του χρόνου, αναζητώντας τα ίχνη που αφήνει ο άνθρωπος πίσω του.

Στη δεύτερη ενότητα, η γραφή στρέφεται προς τον κοινωνικό και πολιτικό ορίζοντα, συνομιλώντας με τον πόλεμο, την προσφυγιά, τη φτώχεια και την ιστορική μνήμη. Το ποιητικό υποκείμενο δεν αρκείται στην παρατήρηση, αλλά συμμετέχει ενεργά σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται, καταθέτοντας μια ποίηση ευθύνης και εγρήγορσης.

Παρά τη διάχυτη αίσθηση παρακμής και απώλειας, η συλλογή αφήνει ανοιχτές χαραμάδες φωτός. Η ελπίδα, η μνήμη και η ανθρώπινη αντοχή λειτουργούν ως αντίβαρο στο σκοτάδι, μετατρέποντας την ποίηση σε πράξη αντίστασης και βαθιάς πίστης στον άνθρωπο.

Κατηγορία Βιβλία, Προτάσεις
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