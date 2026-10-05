Ρωσία: Διεθνής συναγερμός για θάνατο ερευνήτριας σε εργαστήριο

Ανησυχία στη Σιβηρία μετά τον θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό ινστιτούτο που μελετά την πανώλη και άλλα επικίνδυνα λοιμώδη νοσήματα. Οι Αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή έκτακτα αντιεπιδημικά μέτρα, συναγερμός και στις ΗΠΑ.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές Αρχές στη Ρωσία, μετά τον θάνατο 28χρονης τεχνικού εργαστηρίου στο Ερευνητικό Αντιπανωλικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ, στην πόλη Σελέχοφ.

Σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία δημόσιας υγείας Rospotrebnadzor, η 28χρονη είχε διαγνωστεί με πνευμονία «άγνωστης προέλευσης», με τα ακριβή αίτια του θανάτου της να μην έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Οι τοπικές Αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή «ολοκληρωμένο σύνολο αντιεπιδημικών μέτρων», ενώ το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύτηκε η εργαζόμενη έχει τεθεί σε καραντίνα.

Ορισμένα τμήματα έχουν σταματήσει προσωρινά τόσο τις εισαγωγές όσο και τα εξιτήρια ασθενών, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι περιοριστικά μέτρα έχουν ληφθεί και σε άλλες υγειονομικές δομές της περιοχής.

Αναφορές για πνευμονική πανώλη, εξετάζονται οι επαφές της 28χρονης

Ο επικεφαλής της περιφέρειας Σελέχοφ, Μαξίμ Μόντιν, ανέφερε ότι στις εξετάσεις της γυναίκας «δεν εντοπίστηκαν μικροοργανισμοί που σχετίζονται με τα επαγγελματικά της καθήκοντα».

Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων μεταξύ των εργαζομένων του Ινστιτούτου τις τελευταίες δέκα ημέρες, ενώ όλες οι πρόσφατες επαφές της 28χρονης υποβάλλονται σε εξετάσεις και ιατρικό έλεγχο.

Ανεπίσημες πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα αναφέρουν ότι σχεδόν 200 άνθρωποι βρίσκονται υπό παρακολούθηση.

Η Rospotrebnadzor έχει πάντως αναφέρει ότι η «υγειονομική και επιδημιολογική κατάσταση» στο Σελέχοφ και στο Ιρκούτσκ παραμένει σταθερή.

Ανησυχία προκάλεσε δήλωση του επικεφαλής της γειτονικής Δημοκρατίας της Μπουριατίας, Αλεξέι Τσιντένοφ, ο οποίος είχε αναφέρει ότι η εργαζόμενη πέθανε «πιθανώς από πανώλη», διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει έξαρση της νόσου.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο θάνατος της 28χρονης οφείλεται σε πανώλη.

Ο πρώην επικεφαλής της Rospotrebnadzor, Γκενάντι Ονιστσένκο, εκτίμησε ότι η λοίμωξη στην περιοχή του Ιρκούτσκ «πιθανότατα δεν είναι πανώλη», προσθέτοντας ότι ακόμη και σε περίπτωση επιβεβαίωσης δεν αναμένει εξάπλωση της νόσου.

Η πνευμονική πανώλη είναι μία από τις τρεις μορφές πανώλης που προκαλούνται από το βακτήριο Yersinia pestis και μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων.

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