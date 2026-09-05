"Είναι όμορφα εδώ" της Παναγιώτας Δημοπούλου

Πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ένας νέος άντρας καθηλωμένος σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου. Μεταξύ ξύπνιου και ύπνου, ανακαλεί (σαν αρνητικό φιλμ) συμβάντα από τη ζωή του τα τελευταία χρόνια ως το ατύχημά του. Σε αυτά τα συμβάντα εμπλέκεται μια παρέα τεσσάρων συμφοιτητών. Οταν ο Αντρέας βρίσκεται στο νοσοκομείο, η παρέα έχει ήδη διαλυθεί και σκορπιστεί σε διάφορα σημεία του κόσμου.

Η Παναγιώτας Δημοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Σπούδασε θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διακριθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς (tweet_stories, Hotel Παπαδιαμάντης, ΛόγωΤέχνης, Παράξενες Μέρες, Άπαρσις- Noir Road Stories2) και διηγήματά της έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους, στα λογοτεχνικά περιοδικά «The Books’ Journal», (δε)κατα και στο διαδίκτυο. Έχουν διακριθεί τα θεατρικά της έργα: Δένδρα (eyelands, 2016), Το πάρτυ μετά το πάρτυ (7ο Pocket Theatre, 2016), ΔΙΑΓΩΝΙΑ (TheGreekPlayProject, 2017), Συνάντηση στο πάρκο με ήλιο (Ιωνικό Θέατρο, 2018), Πράσινη Ζακέτα (Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, 2018), Ας παίξουμε (ΡΙΚ, 2018), Lapsus (Ε.Σ.Ε. και Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, 2019). Έχει εκδώσει τη νουβέλα Κίτρινη ουρά (Εκδόσεις Εντευκτηρίου, 2021).