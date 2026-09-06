"Ιστορίες από την φύση" του Μιχάλη Μηνιώτη



Οι "Ιστορίες από την φύση" φιλοδοξούν όχι μόνο να διασκεδάσουν τα παιδιά αλλά κυρίως ν’ αφυπνίσουν την φαντασία τους, να καλλιεργήσουν την ευαισθησία τους και να τα φέρουν πιο κοντά στις αλήθειες της φύσης. Σίγουρα τα παιδιά αλλά κι όσοι νιώθουν παιδιά μπορούν ν’ ανακαλύψουν μέσα από τις σελίδες του βιβλίου έναν κόσμο όπου η φαντασία συναντά την πραγματικότητα. Τα ζώα αποκτούν φωνή και νόηση και μέσα σε κάθε ιστορία κρύβονται μηνύματα για τον σεβασμό, τη συνεργασία, την υπευθυνότητα αλλά και την ελπίδα.

Άραγε μπορεί μια χήνα να γίνει αγριόχηνα; Θα μπορέσει ο φτωχός αγρότης να σώσει τη σοδειά του από τους τυφλοπόντικες; Πώς θα μπορέσει η μικρή υπναρού μελισσούλα να προστατέψει την κυψέλη; Τι θα συμβεί αν ο πίθηκος κι ο παπαγάλος αναλάβουν την ηγεσία των ζώων του δάσους; Και η αγωνία θα κορυφωθεί όταν η Σοφούλα η κουκουβάγια βλέπει θαμπά και πέφτει πάνω στον σκαντζόχοιρο!

Απλές ιστορίες με βαθύτερους συμβολισμούς καταγράφονται στις Ιστορίες από την φύση, που συγκινούν, προβληματίζουν κι εμπνέουν τον αναγνώστη.

Οι Ιστορίες από την φύση δεν είναι απλώς μια συλλογή παραμυθιών. Είναι ένα ταξίδι στον κόσμο των αξιών, της φαντασίας και της ανθρώπινης ψυχής, όπου κάθε ομοιότητα με πρόσωπα ή καταστάσεις της πραγματικής ζωής μόνο τυχαία δεν είναι.

Το βιβλίο κυκλοφορεί και σε ηλεκτρονική μορφή (ebook).

Η ελληνική έκδοση: https://books2read.com/u/mK1ArL

Η αγγλική έκδοση: https://books2read.com/u/bzY1GD

Βιογραφικό

Ο Μιχάλης Μηνιώτης γεννήθηκε στον Πειραιά. Κατάγεται από τη Μικρά Ασία και τη Χίο και είναι Πλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού. Είναι πατέρας δύο κοριτσιών κι αυτό του έδωσε το κίνητρο να ασχοληθεί με τη συγγραφή παιδικών βιβλίων. Το 2024 κυκλοφόρησε, επίσης, από τις εκδόσεις Ρήσος το πρώτο εικογραφημένο βιβλίο του για παιδιά Τα παραμύθια του μπαμπά.

Πιστεύει πως η γονική στοργή και η αγάπη δίνουν έμπνευση και ομορφιά για να συνθέσουν ένα ευαίσθητο παραμύθι.