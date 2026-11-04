3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών στη Ρουμανία

Με νέες εμπειρίες, περιβαλλοντικές γνώσεις και φιλίες επέστρεψε από τη Ρουμανία η αποστολή του 3ου Γυμνασίου Καλαμάτας, μετά τη συμμετοχή της στην εκπαιδευτική κινητικότητα του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «Green Skills for a Sustainable Future», που πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 17 Οκτωβρίου.

Δέκα μαθητές και μαθήτριες, συνοδευόμενοι από τρεις εκπαιδευτικούς, φιλοξενήθηκαν από οικογένειες του σχολείου Școala Gimnazială Nr. 2 Tamași-Corbeanca, γνωρίζοντας τη ρουμανική κουλτούρα και καθημερινότητα.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονταν διαδραστικά εργαστήρια για την πράσινη μετακίνηση, συμβολική φύτευση του «Δέντρου της Φιλίας», επίσκεψη στο Μουσείο Δημόσιων Συγκοινωνιών του Βουκουρεστίου και έρευνα πεδίου για την πράσινη κινητικότητα στο πάρκο IOR. Παράλληλα, οι μαθητές συμμετείχαν σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο Πανεπιστήμιο Αγροτικών Επιστημών και Κτηνιατρικής του Βουκουρεστίου.

Η αποστολή επισκέφθηκε, επίσης, το Κάστρο Μπραν και το Μπρασόβ, ενώ στο Βουκουρέστι περιηγήθηκε στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό, στο Παλάτι του Κοινοβουλίου, στη Συλλογή Țiriac και στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας «Grigore Antipa», καθώς και στην Παλιά Πόλη.

Συμμετείχαν οι μαθητές, Ευαγγελία Βαλσαμάκη, Φοίβος Γεωργακόπουλος, Κωνσταντίνα Δημητροπούλου, Δήμητρα Δρούλια, Φαίδρα Ζευγίτη, Δήμητρα Κασιδάκη, Αντιγόνη Κοντοπούλου, Μιχαήλ Μιχαηλίδης, Θεοδώρα Μουστάκου και Αργυρώ Πετροπούλου. Την αποστολή συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Ουρανία Σκλήκα, Χριστίνα Γρουσουζάκου και Μαρία Παραρά.