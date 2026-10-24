Νέο βιβλίο της Λήδας Βαρβαρούση «Το όνειρο της Χταπόδας»

Η Χταπόδα είναι πολύ αναστατωμένη! Είδε ένα πολύ άσχημο όνειρο και έχει αναστατώσει όλο το ενυδρείο. Οντως κινδυνεύουν το ψάρι ο Κιτρίνης και η τσούχτρα Αουρέλια από τη φοβερή γοργόνα; Ο,τι και αν συμβαίνει… ψυχραιμίααααα! Πρώτα σκέψη, μετά δράση! Και πάντοτε μια αγκαλιά είναι καλή, ακόμα και όταν κάτι έχει χαθεί. Από την αγαπημένη και βραβευμένη δημιουργό έρχεται μια ιστορία με αγαπημένους ήρωες που εξηγεί ότι το άγχος και ο πανικός επηρεάζουν και δυσκολεύουν τη ζωή μας. Με ψυχραιμία και αγκαλιά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα!







Η Λήδα Βαρβαρούση είναι εικονογράφος και συγγραφέας. Αγαπά τη ζωή, τα παιδιά, τα ζώα, τα δέντρα, τη θάλασσα, τα ταξίδια, τις τέχνες και τα βιβλία. Πολλά από τα βιβλία της έχουν τέτοια θέματα. Μετά από τις εικαστικές, θεατρικές και μουσικές σπουδές της, συνέχισε με τη σπουδή ψυχοθεραπείας μέσω των εκφραστικών τεχνών που βοηθάει πολύ στην επικοινωνία με τους ανθρώπους. Όλα αυτά την οδήγησαν στην παραστατική τέχνη των ©Ζωγραφηγήσεων, όπου τα βιβλία της ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια των παιδιών. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για εκείνη στο www.lidavarvarousi.com