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Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2026 14:08

"Ο σοφός γάτος Ρουρούνος" της Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου

Γράφτηκε από την

&quot;Ο σοφός γάτος Ρουρούνος&quot; της Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου

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Από τις εκδόσεις "Γραφή"

Η ιστορία ενός γάτου που μεγάλωσε στους αγρούς και μετακόμισε σ’ ένα σπίτι με πιάνο. Από γάτος των αγρών, αντί να γίνει αστός, εξελίχθηκε σε αυτοδίδακτο λόγιο με προσδοκίες και ιδανικά, που εκπλήσσεται με τους ανθρώπους, τους μιμείται αλλά και τους σατιρίζει με σοφία και αθωότητα. Ανάμεσα σε βιβλία, μουσική, τέχνη και μικρές περιπέτειες της καθημερινότητας, ο Ρουρούνος ανακαλύπτει τον κόσμο των ιδεών και επιχειρεί, με τη δική του αφοπλιστική λογική, να κατανοήσει τις παράξενες συνήθειες των ανθρώπων - και ίσως τελικά τον ίδιο τον άνθρωπο.

 

Κατηγορία Βιβλία, Προτάσεις
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