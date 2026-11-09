Κριστιάν Μπρουέλ: "Η ιστορία της Ζιλί που είχε σκιά αγοριού"

Κάποιες φορές, τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε λέξεις που δεν διάλεξαν, μέσα σε προσδοκίες που δεν τους μοιάζουν.



Η Ζιλί το νιώθει αυτό βαθιά μέσα της, ώσπου μια μέρα εμφανίζεται δίπλα της μια σκιά, μια σκιά αγοριού, που περπατά μαζί της και κουβαλά τις προσδοκίες των άλλων.



Μέσα από τη φιλία και τη συνάντηση με ένα άλλο παιδί, η Ζιλί αρχίζει να ανακαλύπτει κάτι απλό και ταυτόχρονα βαθιά σημαντικό: ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα να είναι ο εαυτός του.

Μια τρυφερή ιστορία για την ταυτότητα, την αποδοχή και τη δύναμη που γεννιέται όταν τα παιδιά νιώθουν πως τα βλέπουν και τα αναγνωρίζουν γι' αυτό που είναι.