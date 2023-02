Πάνω από 1500 θεατές στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας

Η τελετή λήξης ξεκίνησε με την ανακοίνωση των βραβείων του Φεστιβάλ, ακολούθησε η προβολή της ταινίας «Τι έγινε στο Μαγγανιακό» σε σκηνοθεσία Αντωνίας Πτερνέα, μέλους της οργανωτικής επιτροπής του Φεστιβάλ, και παραγωγή του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, του Dock - Social Economy Zone και του Civic Europe, ενώ η βραδιά έκλεισε και με την ανακοίνωση του βραβείου κοινού, Ελληνικού και Ξένου ντοκιμαντέρ, όπως προέκυψε από την καταμέτρηση των ψήφων των θεατών. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής, Κυριάκος Λιαράκος, υπενθύμισε πως κάθε 1η και 2η Παρασκευή του μήνα συνεχίζεται η διαδικασία της πρώτης αξιολόγησης από το κοινό των ταινιών που θα λάβουν μέρος στο επόμενο Φεστιβάλ, στο χώρο του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία τού να δίνεται το βήμα στους νέους δημιουργούς να παρουσιάζουν τα έργα τους στην κινηματογραφική αίθουσα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Μεγάλη ανταπόκριση είχε το αφιέρωμα στην Κύπρο και την Εισβολή, με αποκορύφωση την την συζήτηση για τη Κύπρο με τον Θέμο Δημητρίου, πολιτικό μηχανικό και μέλος του Συμβουλίου Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης Κύπρου και τους εκπροσώπους των ταινιών «38 Ημέρες», «Νυφικό της Αργυρώς» και «Κάλτσες Αταίριαστες», Κίκα Χατζηκούμη και Γιώργο Κολοκοτρώνη, την Κυριακή το απόγευμα. Μάλιστα, αντιπροσωπεία της κυπριακής αποστολής επισκέφθηκε το δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, κομίζοντας ένα κουτί με παραδοσιακά κυπριακά προϊόντα, δώρο από τον δήμαρχο της πόλης της Αγλαντζιάς Ανδρέα Κωνσταντίνου, πόλη αδελφοποιημένη με το δήμο Καλαμάτας από το 1993. Οι Κύπριοι επισκέπτες Γιώργος Κολοκοτρώνης και Γιώργος Πιεριδης δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την πόλη και τη φιλοξενία λέγοντας πως θα γίνουν ένθερμοι διαφημιστές της, ενώ συγχάρηκαν τους συντελεστές του φεστιβάλ για την καλή δουλειά τους. Μεγάλη προσέλευση σημειώθηκε και στην πρωινή εκπαιδευτική ζώνη, με πάνω από 700 μαθητές από 20 σχολεία να παρακολουθούν τις προβολές την Παρασκευή και τη Δευτέρα.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Το Βραβείο Κοινού για την καλύτερη ελληνική ταινία απέσπασε το «Indigenius Loci» της Βίκυς Μαρκολέφα, που εξερευνά τη διεπαφή ανθρώπου και φύσης. Ως καλύτερο διεθνές ντοκιμαντέρ, το κοινό ανέδειξε το πολύ ευαίσθητο «Walls of Life» (Τοιχογραφίες ζωής) του Zoran Djordjevic, ένα ντοκιμαντέρ-πορτρέτο για τον καλλιτέχνη Μάρκος Σάντος, ο οποίος λόγω εκ γενετής εγκεφαλικής παράλυσης, έχει μερικώς εξασθενημένη ομιλία. Το βραβείο κοινού φιλοτέχνησε ο διεθνούς φήμης γλύπτης και πρόσφατα βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών, Χρήστος Ρηγανάς. Το Βραβείο Σκηνοθεσίας απένειμε η Εταιρία Ελλήνων Σκηνοθετών στους Edris Abdi και Aware Omer για την ταινία «Laboratory no 2», για τον τρόπο που απεικόνισαν με δεξιοτεχνία και ποιητικότητα την υπαρξιακή συνθήκη του ήρωά τους. Η επιτροπή αποτελείτο από τους σκηνοθέτες Βουβούλα Σκούρα, Λένα Βουδούρη και Λουκά Παλαιοκρασά. Το Βραβείο Πρώτης Ταινίας Σκηνοθέτη από την Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, απέσπασε η Τζένη Τσιροπούλου με την ταινία της «Κάλαντα» για την τολμηρή προσέγγιση ενός πρωτότυπου και δυνατού θέματος: Η σκηνοθέτις αποτυπώνει αποτελεσματικά την ανθρώπινη πλευρά του κεντρικού χαρακτήρα στην καθημερινή του επαφή με τον θάνατο, με μια ρεαλιστική και συνάμα τρυφερή ματιά που αναδύεται μέσα από τον ψυχρό χώρο του νεκροτομείου και την αντίστιξη της χριστουγεννιάτικης γιορτινής ατμόσφαιρας. Η επιτροπή αποτελούνταν από τους σκηνοθέτες Άννα Αντωνοπούλου, Στάθη Γαλαζούλα και Διονυσία Κοπανά. Η Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών απένειμε το Βραβείο Φωτογραφίας στον Alberto Flores Vilca για το «Mamapara - Mother Rain». Τα μέλη της επιτροπής, Γιώργος Φρέντζος, Διονύσης Ευθυμιόπουλος και Στέλιος Αποστολόπουλος, ξεχώρισαν την ταινία για το λυρισμό, την αυστηρή δωρικότητα, τον στιβαρό, ευρηματικό και προσανατολισμένο σταθερά στην απόδοση του θέματος τρόπο.

To Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου είχε αναλάβει τα βραβεία για το Καλύτερο Ελληνικό/Κυπριακό Σπουδαστικό Ντοκιμαντέρ και Διεθνές Σπουδαστικό Ντοκιμαντέρ, καθώς και τα Βραβεία Μοντάζ και Ήχου. Η επιτροπή αποτελούνταν από τους ακαδημαϊκούς Ιάκωβο Παναγόπουλο, Απόστολο Λουφόπουλο και Κωνσταντίνο Τιληγάδη. Τα βραβεία απένειμε ο Απόστολος Λουφόπουλος ως εξής: 1) Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού/ Κυπριακού Σπουδαστικού Ντοκιμαντέρ: «No clue about the future» της Μελίνας Ναυσικάς Ευθυμίου. Το ντοκιμαντέρ συμβάλει πολλαπλώς στην εκδίπλωση της χαρακτηριστικής εκφραστικής σκηνοθεσίας, εντάσσοντας δυναμικά και ενεργά το θεατή στο θέμα που προβάλλει, προσθέτοντας σε αυτό την θεματική ερευνητική διάσταση που σχετίζεται με ένα μείζον θέμα Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και φυσικά Παγκόσμιο. 2) Βραβείο Καλύτερου Διεθνούς Σπουδαστικού Ντοκιμαντέρ: «Turning Man - 81RPM» του Robin Trouillet: Μια υπέροχη σκηνοθετική μάτια σε μια γοητευτική προσωπικότητα από άλλη εποχή που κερδίζει το κοινό με το πρώτο καρέ. 3) Βραβείο Καλύτερου Μοντάζ: Abbas Ghazali - «Smile of the mask», μια σύγχρονη μάτια για ένα απίστευτα σημαντικό και επίκαιρο θέμα με το μοντάζ του να σε κρατάει καθηλωμένο στην οθόνη καθ'όλη την διάρκεια. (Ιάκωβος Παναγόπουλος και Κωνσταντίνος Τηλιγάδης). 4) Βραβείο Καλύτερης Ηχητικής Επένδυσης: Mesab ‘Ebbasî & Aresh Ghasemi «Seven Symphonies Of Zagros» - Μια ατμοσφαιρική οπτικοηχητικη αφηγητική καταγραφή, με τους φυσικούς ήχους και το μουσικό ηχοτοπίο να μας ταξιδεύουν στην παράδοση και τον πολιτισμό, δημιουργώντας ένα πεδίο εμβύθισης στο εδώ και τώρα αλλά και πέρα από το χρόνο. (Απόστολος Λουφόπουλος). Οσο για το Βραβείο Καλύτερου Μαθητικού Ντοκιμαντέρ, η επιτροπή καλλιτεχνών και εκπαιδευτικών αποτελούμενη από τους Γιάννη Μαργαρίτη, Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας, Αγάπιο Οικονομίδη, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας και τους εκπαιδευτικούς Δημήτρη Σαρρή και Βασιλική Χρυσανθακοπούλου απένειμε το βραβείο στο τσέχικο ντοκιμαντέρ «The Anxieties» των Anežka Kozlová και Matyáš Lada, για την πρωτότυπη ματιά σε θέμα που απασχολεί ιδιαιτέρως την εποχή μας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΝΕΙΕΣ

Ειδικές μνείες, εξαίροντας τον επαγγελματισμό και την αρτιότητα του αποτελέσματος ύστερα από ενδελεχή έρευνα, απέδωσε το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας στα μαθητικά ντοκιμαντέρ «Το κάλεσμα των Φάρων» του Κωνσταντίνου Ποταμιάνου, και τα δύο κυπριακά «Κάλτσες Παράταιρες» των Νένα Καλούτσικου, Πένυ Γεωργίου, Δημητριάνα Κολλιού, Ευαγγελία Κανταρέλλου και Γιώργου Κολοκοτρώνη, και «Το νυφικό της Αργυρώς - Τρεις αναγνώσεις», των Ισμήνη Παραδάκη, Οδυσσέα Πιερίδη, Μαρία Βαρναβίδη, Διαμαντώ-Ηλέκτρα Κωνσταντίνου, Μαρία Μολέσκη και Γιώργου Κολοκοτρώνη.