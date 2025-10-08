Κοινό μέτωπο των Δημάρχων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης για την ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης - Διευρυμένη συνάντηση εργασίας

Στην προγραμματισμένη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΤΕΕ και της μελετητικής ομάδα του έργου «Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) Παραλιακού Μετώπου Μεσσηνίας», αιρετοί, υπηρεσιακοί παράγοντες και στελέχη των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης. Υπήρξε ενημέρωση από την ομάδα μελετητών, επί της μελέτης που συντάσσεται, ενώ επί τάπητος τέθηκαν και θέματα και αφορούν την κάθε περιοχή, με τις ιδιαιτερότητες και τα μοναδικά χαρακτηριστικά που αυτές διαθέτουν.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Μιλώντας αμέσως μετά τη συνάντηση εργασίας, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε: «Όταν συζητάμε για το Παράκτιο Μέτωπο, προφανώς αναφερόμαστε σε Δημοτικές Ενότητες των Δήμων Δυτικής Μάνης, Μεσσήνης, αλλά και Καλαμάτας. Είναι άλλωστε, μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ και χρόνια είχαμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια και τη σκέψη ότι πρέπει να δούμε συνολικά το Παράκτιο Μέτωπο της Μεσσηνίας. Σήμερα, μαζί με τον Δήμαρχο Μεσσήνης και τον Δήμαρχο Δυτικής Μάνης, ακούσαμε τους μελετητές για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τους τρεις Δήμους και τις Δημοτικές μας Ενότητες. Συζητήσαμε για τις κατευθύνσεις που θα δοθούν, για τις χρήσεις γης και για τις ζώνες που θα δημιουργηθούν. Πρόκειται για προτάσεις που προφανώς δίνουν αναπτυξιακό χαρακτήρα στην περιοχή μας, μια περιοχή που διαθέτει όλες τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα να αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια. Προφανώς, δικός μας στόχος είναι να υπηρετήσουμε με συνέπεια αυτή την προοπτική. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία οι τρεις Δήμαρχοι μεταξύ μας. Με όλους τους Δημάρχους, φυσικά, διατηρούμε καλή συνεργασία, αλλά αναφέρομαι συγκεκριμένα τώρα σε ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε από κοινού. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και στο μέλλον, ώστε να πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους για μια περιοχή που διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα και τη φυσική ομορφιά για να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) του Μεσσηνιακού κόλπου των περιοχών Καλαμάτας, Δυτικής Μάνης και Μεσσήνης εκπονείται για την ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, λόγω κρίσιμων χωρικών προβλημάτων που επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση ή την αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια πολεοδομικού σχεδιασμού. Ως περιοχή επέμβασης του ΕΠΣ Μεσσηνιακού κόλπου ορίζεται η περιοχή του παραλιακού μετώπου της ΔΕ Καλαμάτας συνολικής έκτασης 440,3 τετρ.χλμ., του Δήμου της Δυτικής Μάνης συνολικής έκτασης 402,8 τ.χλμ που περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ) Αβιας και Λεύκτρου, καθώς και του Δήμου Μεσσήνης με έκταση 563,7 τ.χλμ όπου περιλαμβάνει τη ΔΕ Μεσσήνης, Πεταλίου και Αιπείας.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση του έργου γίνεται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ε.Ε -Next GenerationEU και ΠΔΕ – ΣΑΤΑ 075 «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις».