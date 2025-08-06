Εκδήλωση τιμής και μνήμης στη Σαϊδόνα

Η καθιερωμένη εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους αγωνιστές της ΕΑΜικής Αντίστασης και του ΔΣΕ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Αυγούστου, στις 11.30 το πρωί, στη Σαϊδόνα της Μάνης, στον χώρο του μνημείου της Εθνικής Αντίστασης.