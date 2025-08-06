Την εκδήλωση που οργανώνει ο Σύλλογος των Απανταχού Σαϊδονιτών), στηρίζουν το παράρτημα Μεσσηνίας της Πανελλήνιας Ενωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) και η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ.
Τετάρτη, 06 Αυγούστου 2025 23:21
Εκδήλωση τιμής και μνήμης στη Σαϊδόνα
Η καθιερωμένη εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους αγωνιστές της ΕΑΜικής Αντίστασης και του ΔΣΕ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Αυγούστου, στις 11.30 το πρωί, στη Σαϊδόνα της Μάνης, στον χώρο του μνημείου της Εθνικής Αντίστασης.
