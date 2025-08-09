Φωτογραφική έκθεση στη Μεθώνη: “Οι Δρόμοι της Ελιάς στους Δρόμους του Μεταξιού”

Φωτογραφική έκθεση με τίτλο «2008 + 17 – Πύλος: Οι Δρόμοι της Ελιάς στους Δρόμους του Μεταξιού» φιλοξενείται στο κτήριο «Συγγρού» στη Μεθώνη και θα παραμείνει ανοικτή στο κοινό έως τον Οκτώβριο.

Πρόκειται για ένα οπτικό αφιέρωμα στη μεγάλη διαπολιτισμική αποστολή που πραγματοποιήθηκε το 2008, καλύπτοντας 17.000 χιλιόμετρα από την Πύλο έως την Κεντρική Ασία.

Η έκθεση έχει διοργανωθεί από τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς», σε συνεργασία με τον Χώρο Τέχνης Α49, τον Χρόνη Χρονόπουλο, τον Δήμο Πύλου - Νέστορος και την Κοινότητα Μεθώνης.

Μέσα από τον φακό των Andrea Bonetti, Γιώργου Πρίνου και Τάσου Βαμβακά, αναδεικνύονται μοναδικές στιγμές από το πολιτιστικό αυτό οδοιπορικό, φωτίζοντας τη συνάντηση δύο μεγάλων πολιτισμών: της ελιάς και του μεταξιού.

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, υποστηρικτή των «Δρόμων της Ελιάς», ο οποίος πίστευε βαθιά ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη.

Καθημερινά (εκτός Δευτέρας και Τρίτης), 7 μ.μ. –10 μ.μ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για πληροφορίες: 27210 95620, info@olivetreeroute.gr.