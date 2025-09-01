Ζαχαρίας Αντωνιάδης - Race Director του IRONMAN® 70.3® Greece 2025: "H Μεσσηνία στο παγκόσμιο βάθρο του αθλητικού τουρισμού"

Ο κορυφαίος αγώνας τριάθλου ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece, επιστρέφει στις 24-26 Οκτωβρίου 2025, φέρνοντας για άλλη μια φορά στην καρδιά της Μεσσηνίας μια διεθνή διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών. Με περισσότερους από 1.000 αθλητές από 60 χώρες, εκατοντάδες θεατές και εθελοντές, αλλά και την πολύτιμη υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, η περιοχή της Μεσσηνίας θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητικού χάρτη, προσελκύοντας για τουλάχιστον τρεις μέρες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Ο τριαθλητικός αγώνας, που έχει πλέον γίνει θεσμός στη χώρα μας, πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση της ευΖΗΝ feelόsophy και της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την ενέργεια της ΔΕΗ, ως ονομαστικό χορηγό, και την Costa Navarino να αποτελεί τον επίσημο χορηγό φιλοξενίας.

Ο Race Director, Ζαχαρίας Αντωνιάδης, μοιράζεται μαζί μας χρήσιμες πληροφορίες για τον αγώνα και τις νέες διαδρομές, την ψυχική και σωματική αντοχή που χρειάζεται να έχει ένας τριαθλητής για να καταφέρει να ολοκληρώσει ένα IRONMAN® 70.3®, το πως μπορούμε όλοι εμείς να συμμετέχουμε, αλλά και το πως μέσα από τη διοργάνωση οι φυσικές και πολιτιστικές ομορφιές της Μεσσηνίας θα ταξιδέψουν κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο.

Το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece επιστρέφει δυναμικά στην περιοχή μας μετά από 6 χρόνια. Τι να περιμένουμε από τη φετινή αναβαθμισμένη διοργάνωση; Έχουν γίνει αλλαγές στις διαδρομές του κλασικού αγώνα τριάθλου σε σχέση με την προηγούμενη φορά;

Πράγματι το IRONMAN® 70.3® Greece μετά από 6 χρόνια επιστρέφει στην περιοχή όπου ξεκίνησε! Η επιστροφή αυτή, όπως είναι φυσικό, φέρνει μαζί της και σημαντικές αλλαγές. Η καρδιά του IRONMAN® 70.3® Greece μεταφέρεται στο νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα της Costa Navarino, το W, στην περιοχή της Γιάλοβας, με όλες τις υποδομές του να είναι διαθέσιμες για να προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία στους αθλητές. Οι διαδρομές αλλάζουν, γίνονται πιο ασφαλείς και πιο απολαυστικές, με έντονη στόχευση στην ανάδειξη της ιδιαιτερότητας της περιοχής. Τέλος, τα side events που πάντα συνοδεύουν τον κύριο αγώνα, αναβαθμίζονται και τοποθετούνται στην ευρύτερη περιοχή, προσδίδοντας κίνητρο στον επισκέπτη να περιηγηθεί και να γνωρίσει τον τόπο. Ο στόχος φέτος είναι ο μαγικός συνδυασμός ενός αγώνα υψηλού επιπέδου και της απόλυτης - premium εμπειρίας του αθλητή.

Ποιες περιοχές και σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι αθλητές κατά τη διάρκεια του αγώνα; Πώς σχεδιάστηκαν οι διαδρομές, ώστε να αναδεικνύουν τη μοναδικότητα της Μεσσηνίας;

Όλη η Πελοπόννησος, αλλά και πιο συγκεκριμένα η περιοχή της Μεσσηνίας, είναι ένας τόπος που κρύβει υψηλή αισθητική και συνάμα παρουσιάζει πολιτιστικό, ιστορικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Αυτά ακριβώς είναι που θέλουμε να αναδείξουμε μέσα από το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece. Με γνώμονα αυτό, επιλέξαμε το κολύμπι να πραγματοποιηθεί στον ασφαλή και κλειστό κόλπο του όρμου του Ναβαρίνου - μια ιστορική περιοχή για την πατρίδα μας από τη γνωστή σε όλους Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Κατόπιν, σχεδιάσαμε το σκέλος της ποδηλασίας να λάβει χώρα στον υψηλών προδιαγραφών δρόμο Κυπαρισσίας – Πύλου, ο οποίος ακολουθώντας τις δαντελωτές ακτές χαρίζει μοναδικές εικόνες και υπέροχη θέα προς το Ιόνιο. Και το τρέξιμο αποφασίσαμε να κινηθεί στο μοναδικής περιβαλλοντικής αξίας καταφύγιο άγριας ζωής της λιμνοθάλασσας του Διβαρίου - έναν τόπο που φιλοξενεί υψηλής αξίας βιοποικιλότητα από υδρόβια είδη και πουλιά.

Πόσο καιρό και πόσο εντατικά πρέπει να ασχολείται κάποιος με το τρίαθλο για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην πρόκληση ενός IRONMAN® 70.3®;

Αυτό πάντα αποτελεί ένα ερώτημα που δυστυχώς δεν έχει μια συγκεκριμένη απάντηση. Το σίγουρο είναι ότι όποιος επιθυμεί να μετέχει στην πρόκληση του IRONMAN® 70.3® πρέπει να αφοσιωθεί στον σκοπό αυτό, να ακολουθεί ένα εντατικό πρόγραμμα καθημερινής προπόνησης και να λειτουργεί με έναν αγωνιστικό τρόπο σκέψης ακούγοντας το ίδιο του το σώμα και βέβαια τον προπονητή του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει κανείς να ξεχάσει τις απολαύσεις της ζωής, αλλά σίγουρα ο αγώνας αυτός είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και απαιτεί κάποιες θυσίες. Ο χρόνος όμως που πρέπει κάποιος να αφιερώσει και η ένταση των προπονήσεων είναι διαφορετικά για κάθε έναν αθλητή, καθώς εξαρτώνται από την φυσική του κατάσταση και τις μοναδικές απαιτήσεις του σώματός του.

Πείτε μας περισσότερες λεπτομέρειες για τις δύο παράλληλες εκδηλώσεις, το JYSK Night Run Peloponnese και το IRONKIDS Peloponnese 2025. Από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει να ασχολείται με το τρίαθλο;

Φέτος, έχουμε τη μεγάλη χαρά να διοργανώνουμε τις 2 παράλληλες εκδηλώσεις (side events) στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσήνης, δημιουργώντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία αλλά και όχι μόνο. Πιο συγκεκριμένα, το JYSK Night Run Peloponnese powered by IRONMAN® θα γίνει στην περιοχή της Μαραθούπολης το απόγευμα της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, στις 19:00. Πρόκειται για έναν αγώνα 5 χλμ, σε μια παραλιακή ειδυλλιακή διαδρομή που ξεκινά πάνω στη δύση του ηλίου – εδώ μπορεί να συμμετέχει κάθε αθλητής ή/και ερασιτέχνης δρομέας άνω των 16 ετών.

Το IRONKIDS Peloponnese 2025 powered by IRONMAN®, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στις 11:00, στη μαγευτική Πύλο, θα είναι ανοιχτό σε παιδιά από την ηλικία των 6 ετών που έχουν τη δίψα να ζήσουν για λίγο στο πνεύμα του IRONMAN® 70.3® και να διαγωνιστούν με τους φίλους τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον, στην προβλήτα μπροστά στο Δημαρχείο. Ταυτόχρονα, για τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά, ηλικίας 10-15 ετών, για πρώτη φορά φέτος θα δώσουμε την ευκαιρία να συνδυάσουν το κολύμπι με το τρέξιμο σε μια μορφή παιδικού Aquathlon (διάθλου). Στόχος είναι, για να απαντήσω και στο τελευταίο ερώτημα, να δοθεί ένα ερέθισμα στους μικρότερους φίλους μας να ασχοληθούν πιο ενεργά με τον αθλητισμό για τον οποίο στην πράξη δεν υπάρχει ηλικία εισαγωγής παρά μόνο θέληση και πραγματικό ενδιαφέρον.

Θα ισχύει κάποια ειδική έκπτωση για τους κατοίκους του Νομού Μεσσηνίας που επιθυμούν να λάβουν μέρος στα δύο side events; Υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να συμβάλλει εθελοντικά στη διοργάνωση και να ζήσει από κοντά αυτή τη συναρπαστική εμπειρία;

Θέλοντας να ευχαριστήσουμε την τοπική κοινωνία για τη ζεστή φιλοξενία της, αλλά και να δώσουμε ένα επιπλέον κίνητρο στους κατοίκους της περιοχής να λάβουν μέρος στις δύο παράλληλες εκδηλώσεις (JYSK Night Run Peloponnese και IRONKIDS Peloponnese) και να μπουν στον ρυθμό του IRONMAN 70.3®, η διοργάνωση προσφέρει 50% έκπτωση σε όλους τους κατοίκους του Νομού Μεσσηνίας με τη χρήση του εκπτωτικού κωδικού Greece25Promo50% κατά την εγγραφή τους στην επίσημη πλατφόρμα εγγραφών (JYSK Night Run Peloponnese: https://www.ironman.com/races/im703-greece/night-run, IRONKIDS Peloponnese: https://www.ironman.com/races/im703-greece/ironkids).

Παράλληλα για όποιον από την τοπική κοινότητα ενδιαφέρεται να ζήσει από κοντά τη γιορτή της διοργάνωσης, την προετοιμασία, την αγωνία, την αδρεναλίνη και τη μεγαλειώδη προσπάθεια των αθλητών, και να λάβει μια πολύ σημαντική εμπειρία, μπορεί να κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα των εθελοντών: https://www.ironman.com/races/im703-greece/volunteer. Εδώ να σημειώσουμε ότι από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας, ο ρόλος των εθελοντών είναι απαραίτητος. Είναι δε τόσο σημαντικός, που για τους περισσότερους αγώνες αποτελεί και το βαρόμετρο για την ποιότητα της διοργάνωσης και την εμπειρία των αθλητών. Υπήρξαν αθλητές που με γράμματά τους μετά τον αγώνα εξήραν την συμπεριφορά των εθελοντών, ενώ υπάρχουν άλλοι που αναφέρουν ότι χωρίς την ενθάρρυνση που έλαβαν από τους εθελοντές δεν θα είχαν καταφέρει να φτάσουν στη γραμμή τερματισμού..!

Πέρα από τον αγώνα, τι πιστεύετε ότι μένει ως «κληρονομιά» στην τοπική κοινωνία μετά τη διοργάνωση; Μπορεί ένα IRONMAN® να εμπνεύσει ένα νέο τρόπο ζωής, μια πιο δυναμική σχέση με τον αθλητισμό και τη φύση;

Οπωσδήποτε. Κάθε μεγάλη διοργάνωση με τα έργα και τις παράλληλες δράσεις της αποτελεί παρακαταθήκη για τον τόπο αλλά και για την τοπική κοινότητα. Αρχικά, να πούμε ότι ως διοργάνωση ζητάμε και πολλές φορές, αν η Πολιτεία δεν βοηθήσει, υλοποιούμε εμείς οι ίδιοι έργα βελτίωσης των υποδομών (όπως για παράδειγμα βελτίωση των δρόμων), που βεβαίως μένουν στην τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα, πολλοί νέοι αλλά και μεγαλύτεροι, έρχονται σε επαφή με ένα πολύ ξεχωριστό αθλητικό γεγονός, βλέπουν την προσπάθεια, νιώθουν την αγωνία και τελικά βιώνουν τα συναισθήματα των αθλητών όταν ολοκληρώνουν αυτόν τον προσωπικό τους άθλο που λέγεται IRONMAN®.

Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, αποτελεί πηγή έμπνευσης - όχι μόνο για να τους δώσει νέα πρότυπα, ή για να τους φέρει πιο κοντά στον αθλητισμό, ο οποίος προάγει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά και γιατί αποτελεί ένα μάθημα ζωής. Το μήνυμα εδώ είναι ότι «αν θέλω κάτι, μπορώ να το καταφέρω», αναδεικνύοντας τη δύναμη της θέλησης και αποδεικνύοντας ότι Anything is possible, όπως άλλωστε είναι και το moto του IRONMAN® 70.3®.

Στις 24-26 Οκτωβρίου δίνουμε όλοι ραντεβού στη Μεσσηνία, σε μια μεγάλη γιορτή ζωής, ευεξίας, έμπνευσης και αθλητισμού! Στις 24-26 Οκτωβρίου γινόμαστε όλοι για λίγο IRONMAN®!